Para muchas personas, sobre todo quienes tienen el pelo corto, dejar que el pelo se seque solo es una forma cómoda de terminar un baño, sin embargo, esta no sería la mejor opción para cuidar tu cuero cabelludo.

Ahora, tampoco es llegar y encender el secador de pelo como muchos piensan, ya que así también lo puedes dañar si no lo haces de manera correcta.

Tim Moore, actual director de Tecnología de la empresa de productos de belleza, GHD, dijo en 2020 a la revista Glamour que si una persona utiliza mal el secador de pelo, este incluso puede dañar el cabello de las personas.

“El cabello mojado se debilita, lo que significa que se rompe y se daña fácilmente con las altas temperaturas. De hecho, la temperatura de desnaturalización del cabello cae cuando está mojado”, explicó Moore.

Por otro lado, hay quienes dicen que dejarlo secar al aire es una buena opción, para darle un respiro al cabello, sin embargo, no es tan simple, ya que siempre dependerá del tipo de cabello que se tenga.

BioBioChile entrevistó a la estilista Constanza Lucero, quien se refirió a mitos, entregó recomendaciones y mencionó cuáles son algunos de los errores que se cometen al momento de utilizar el secador de pelo.

¿Es peligroso o no secarse el pelo con secador?

– La verdad es que no, de hecho es todo lo contrario. Desde hace algunos años salieron estudios científicos que aprueban y avalan que el secado al aire libre daña más el cabello que el mismo secador, por la simple razón de que al secar al aire libre el cabello va acumulando humedad, dañando el cabello desde el interior, hinchando la hebra capilar volviéndola mucho más débil y quebradiza a diferencia del secador. El secador sí daña el cabello, pero solamente a nivel estructural, o sea, por fuera de la hebra capilar, pero si ya utilizamos un protector térmico para mitigar ese daño, el nivel de daño se reduce considerablemente.

¿Cómo es la mejor forma de secarse el pelo?

– Siempre secar el cabello con secador a una distancia prudente de 10 o 15 centímetros, una temperatura media y una velocidad media. Para aquellas que son curlys (cabello ondulado), de la misma manera pero con difusor.

¿Cuáles son los principales errores que se cometen cuando una persona se seca el pelo con secador?

– Suelen ser bastantes errores, pero principalmente el hecho de no secar al 100% el cuero cabelludo, lamentablemente, esto sí genera un grado de humedad importante y se ve estimulada la glándula sebácea producto de la humedad, y sí, secreta más sebo. También, obviamente, el producto de la humedad en el cuero cabelludo genera algún tipo de hongo como la casa.

– Otro error frecuente es no secar al 100% el cabello, porque de igual manera si se deja un grado de humedad del cabello, igual va a ir acumulando humedad desde el interior y dañando obviamente de manera interna. Al no secar al 100 se está mucho más propensa a la esponjosidad, al frizz, y para aquellas amigas que son curly, no obtener tanta definición.

– Dentro de la misma pregunta, otros errores como no utilizar el protector térmico, ya que es increíble como este ayuda a mitigar el daño, y lo otro es no secar el cabello en capas.

¿Cómo hay que hacerlo según el tipo de cabello?

– Primero vamos a hablar de los cabellos lisos. Después de haber aplicado el protector térmico, vas a dividir tu cabello en dos o en tres dependiendo de la densidad, luego de esto vas a secar el cabello, primero la capa de abajo, pero siempre secando primero el cuero cabelludo. Recordar siempre la distancia prudente, la temperatura media y la velocidad media y cuando el cabello ya esté alrededor de un 50 a 60% seco, recién ahí desenredar el cabello, porque el estado más delicado del cabello es el húmedo y el mojado.

-Para cabellos que tienen ondas, o son estas típicas ondas al agua, idealmente siempre aplicar el protector térmico, después de esto desenredar y luego de eso secar dividiendo el cabello en las mismas partes como lo expliqué, porque si este cabello se desenreda, cuando ya está un poco seco después del secador, ahí el cabello va a quedar esponjado y con frizz.

– Y aquellos cabellos que son más ondulados o que son rizados, siempre, primero aplicar los productos de estilización, como por ejemplo la crema de peinar, luego de eso desenredarlo, después estiliza y luego de eso ya siempre tienes que secar con difusor.

– Independiente de si tienes el cabello liso, ondulado, o rizado, siempre dar el último golpe de aire frío con el secador, ya sea con boquilla o con el difusor, porque el aire frío lo que hace también, al igual que el agua helada, es sellar la cutícula. Automáticamente, generas mucho más brillo, más sedosidad y más movimiento.

¿Hay algunos productos que ayuden a cuidar el pelo? ¿Cuáles?

– Hay bastantes, pero sí, al menos los indispensables: punto uno, serían las mascarillas, porque las mascarillas son las que te ayudan a entregar ese aporte de hidratación nutrición, reparación o proteínas que tu cabello necesita, porque estas son las que tienen esta tecnología de poder trabajar desde el interior del cabello, o sea, desde el córtex, a diferencia de todo lo demás, ejemplo, un acondicionador va a trabajar más a nivel cuticular que a nivel interno.

– Otro indispensable, vendría siendo un protector térmico, porque como hay que secar nuestro cabello con secador, el protector térmico es increíble como este te ayuda a reducir el nivel de daño en el cabello, y lo otro, que aparte de eso, también contiene agentes cosmetizantes que te ayudan a dar más brillo al cabello, mejor movimiento, más sedosidad, etc.

-Y dentro de esta misma pregunta, los aceites finalizadores, estos son los que te ayudan a prevenir esas puntas abiertas. Aparte que los aceites finalizadores te ayudan a proteger al cabello de los agentes medioambientales, considerando que igual el cabello es atraíble, se le pega absolutamente todo aparte de eso, también tienen el filtro UV que te ayuda tanto para el invierno como el verano y hay que tener en cuenta que el cabello en general se cosmetiza. Lamentablemente, no existe los productos que te ayudan realmente a reparar el cabello como tal, o sea, volviéndolo de un cabello muy dañado a un cabello totalmente sano o natural, eso no existe, el cabello realmente así, se maquilla y cosmetiza.

Hay personas que salen de la ducha y se frotan el pelo con la toalla ¿Es bueno hacer esto?

– No, no es para nada bueno. El cabello es delicado en general, entonces hay que tratarlo como es, de manera muy delicada, por lo tanto, la manera correcta sería deshumedecer, pero a pequeños toques y luego de eso aplicar el protector térmico y secar al 100%. Ahora, otro punto importante, es el tipo de toalla, porque finalmente usamos estas típicas toallas que son de “algodón”, que es la que uno suele usar para el cuerpo, pero que uno deja para la cabeza o para el cabello.

-Pasa que las toallas regulares, estas convencionales, por el tipo de textura que tienen, no son amigables con el cabello y por el tipo de material ayudan a contribuir bastante al frizz. Una toalla que es de microfibra, por el tipo de textura que tiene, es súper amigable con el cabello, pero por el tipo de material que es la microfibra sí contribuye al friz, en cambio, una tela que sea 100% algodón, de estas lisas, por ejemplo polera, camiseta, el tuto de bebé o una misma toalla que uno manda hacer con una tela 100% algodón, eso es mucho más amigable y no contribuye al frizz.

¿Cuáles son las principales recomendaciones que entregarías como especialista para que una persona se seque el cabello y no lo dañe?

– Primero que todo, secar tu cabello de la mañana que corresponde según sea tu tipo de cabello. Punto dos, siempre utilizar el protector térmico, la distancia prudente, la temperatura media y la velocidad media.

– Siempre me preguntan qué tipo de secador utilizar según mi tipo de cabello. Aquí lo más importante es fijarse en los watt. Un cabello cuando es fino, es delicado, o este típico cabello que es como baby, los watt del secador tienen que ser entre 1600 o 1400, y si es de 1200 mejor aún, más delicado será con el cabello. Pero cuando un cabello es normal, pero no es delicado, puede ser de 1800 watt, 2000 watt perfectamente. Cuando es un cabello grueso, ahí sí puede ser perfectamente de unos 2000 hasta 2400 watt.

Si no quiero usar secador de pelo, ¿qué puedo hacer?

– En resumidas cuentas, te aconsejaría que si no vas a usar el secador, después de haberlo deshumedecido con la toalla a pequeños toques, luego de eso utiliza algún living, que sea un acondicionador sin enjuague o puedes utilizar algún finalizador, obviamente que este ya contenga el filtro UV, desenredas en húmedo y luego de eso lo dejas intacto, sin tocarlo, sin cepillarlo ni nada, mientras demora el proceso de secado total. Esto va a depender del grosor del cabello, mientras más grueso, más densidad, más se va a demorar.

Durante tus años de experiencia, ¿cuáles son los principales mitos que has escuchado sobre el secado de cabello?

– Bueno, punto uno, es que sí, el secador daña más que el secado al aire libre, cosa que es todo lo contrario. Punto dos, que el cabello se cae más con el secado que con el secador. De hecho, no es que sea todo lo contrario, pero el hecho de que sí utilices un secador y secas al 100% cuero cabelludo va a permitir tener sí o sí un cuero cabelludo mucho más saludable.

– Y otro punto es que si seco mi cabello al aire libre, mi cabello va a estar más hidratado. No, es todo lo contrario, una cosa es la hidratación, pero otra cosa es que el cabello vaya acumulando esta humedad de manera interna y lo vaya deteriorando. El cabello no tiene capacidad de poder hidratarse, por sí solo, eso ya está científicamente comprobado, la única forma de poder hidratar nuestro cabello es a través de tratamientos capilares como ampollas, mascarillas, pero si aquellos tratamientos que no son termoactivos, o sea, que no requieren calor directo. Esa es la única forma de hidratar nuestro cabello, pero no con agua.