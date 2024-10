Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Especialistas advierten que dormir en un colchón viejo es una opción no recomendada, ya que puede afectar la salud y calidad del sueño, causando dolores musculares. Por ello, se aconseja renovar el colchón cada 8 a 10 años, aunque señales como flacidez, hendiduras, dolores al despertar o problemas para conciliar el sueño podrían indicar la necesidad de cambio antes de ese plazo. Uno de los especialistas destaca que los dolores de cuello y espalda al levantarse podrían ser signos de que el colchón no brinda el soporte adecuado, lo que también afecta los niveles de energía. Además, mantener un colchón viejo puede propiciar la formación de moho, acumulación de ácaros, polvo y células muertas, aumentando los problemas respiratorios y alergias si no se limpian regularmente.