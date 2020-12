Una vida saludable y un pensamiento que prioriza los derechos de los seres vivos y su entorno son conceptos asociados al veganismo, estilo de dieta que rechaza todo tipo de alimento de origen animal, y que varios famosos han consideraro con diversos fines, como alcanzar la silueta deseada o por activismo social.

Uno de ellos es Chris Hemsworth, actor que da vida al personaje de Thor en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, quién había optado por una alimentación vegana. Luke Zocchi, entrenador personal de Hemsworth, contó que decidieron que el actor experimentara el veganismo durante la promoción de Thor: Ragnarok (2017).

Según la revista Men’s Health, el también actor y hermano de Chris, Liam Hemsworth le propuso la idea al vengador para ayudar tanto a su salud como para formar conciencia sobre su impacto en el planeta.

Sin embargo, ambos hermanos han vuelto a consumir alimentos derivados de animales, principalmente por motivos de salud. Liam volvió a comer carne cuando comenzó a sentir letargo y sufrió un cálculo de riñón, según informó El País.

“Hay algunos estudios pequeños que relacionan la posibilidad de que dieta vegana cause este tipo de problemas porque se suele ingerir mucho ácido oxálico (vitamina C). Sin embargo, no son concluyentes, es decir, no está demostrado que sea así. Habría que analizar el caso concreto. Los cálculos renales son depósitos duros de sales minerales y pueden surgir por diversos motivos: exceso de sodio, de purinas o de vitamina C”, explicó al citado medio la dietista-nutricionista, profesora en la Universidad de Zaragoza e integrante de la Academia Española de Nutrición y Dietética, Iva Marques.

La especialista enfatizó en que con una alimentación equilibrada no debería existir ningún tipo de complicación y probablemente otros factores, como la genética, hayan afectado al actor.

También se suele cuestionar si el veganismo puede generar complicaciones para mantener la musculatura, a lo que la experta explicó las recomendaciones para lograrlo. “Se puede muscular sin problema con una dieta vegana, solo hay que tomar la cantidad de proteína adecuada (hasta 2 gramos por cada kilo de nuestro peso) y hacer ejercicios de fuerza. Además, se deben tomar en las tres o cuatro horas posteriores al entrenamiento, que es cuando hay más anabolismo y no se deben dejar de lado los carbohidratos (tres porciones de hidratos por una de proteínas)”, profundizó.

Otro ejemplo de una celebridad dejando el veganismo es Natalie Portman, aunque su decisión fue temporal mientras se encontraba embarazada. Al ser una fuerte activista ambiental y por los animales, la actriz que da vida a Jane Foster, amada de Thor en las cintas de superhéroes, no consumió carne pero sí huevos, leche y productos derivados.

Dejando de lado a los protagonistas de películas de Marvel, la actriz Anne Hathaway aseguró utilizar una dieta vegana para adelgazar y conseguir la figura para el papel de Catwoman en Batman: El caballero de la noche asciende (2012). Posteriormente, la actriz comenzó a sentirse débil y demandar mayor cantidad de energía, por lo que dejó el veganismo mientras trabajaba en Interestelar (2014).

Samuel L. Jackson es otro actor que se decantó por el veganismo, pero, debido a que perdió mucho peso decidió dejar de lado este estilo de alimentación.

Ante la duda de la compatibilidad ante el rechazo de consumir carne y productos derivados de animales y una dieta saludable, Marques es categórica. “Ninguna dieta, ni la omnívora ni la vegetariana ni tampoco la vegana, están exentas de que puedan surgir problemas. Este es precisamente el truco de una nutrición óptima. Y no solo de tipos de alimentos, sino dentro de un mismo grupo. Cuanta más diversidad, más vitaminas, más fitoquímicos, más minerales. En general, más posibilidad de cubrir las necesidades”, aclaró.

La nutricionista explicó que estas situaciones de cansancio se producen por un bajo nivel de proteínas aportadas al organismo, situación por la que un omnívoro también podría pasar, por lo que enfatizó en mantener una dieta equilibrada para evitar este tipo de complicaciones.