Desde el esoterismo y la espiritualidad se han desprendido varias técnicas que tienen como objetivo autoconocerse y sanar -no de manera médica- ciertos problemas relacionados con la salud mental, de esta manera se han popularizado las conocidas constelaciones familiares.

Es usual ver en redes sociales este tipo de terapias, que suelen ahondar y solucionar problemas personales que podrían tener su origen en los ancestros.

La numeróloga nacional y figura de televisión, María Eugenia Larraín es una de las que se ha unido a este nuevo método no terapéutico, el mismo que la traerá este fin de semana a Concepción y Chillán.

Tal como explica la expanelista de Sigueme, dentro de esta nuevo método los ancestros tienen un papel fundamental. “Por más que no hayamos conocido a ciertos ancestros o no hayamos tenido relación con ellos, quizás alguien falleció antes de que llegáramos al clan o naciéramos en una familia determinada, creemos conscientemente que no nos afecta“.

Sin embargo, “sí nos afecta porque pertenecemos a un sistema familiar donde todos los ancestros están vivos en nosotros”, afirma. Lo cual es independiente de la relación familiar con ellos, de igual manera influyen en la vida y las decisiones.

“A veces repetimos patrones por lealtad invisible. Pensamos que somos muy libres de elegir trabajo, pareja, vocación, pero al tomar decisiones en nuestra vida estamos muy condicionados por el inconsciente“, detalla Larraín.

¿Cómo funcionan las constelaciones familiares?

La numeróloga, quien dictará un taller de constelaciones familiares este fin de semana en Concepción y Chillán, explicó que estas dinámicas se pueden dar de manera individual o grupal

“Las constelaciones familiares te permiten representar en el campo cuántico la dinámica que se produce a nivel inconsciente. Se dice que todos nuestros ancestros están vivos en nosotros y somos influenciados por aproximadamente siete generaciones hacia atrás y que vamos a influir siete generaciones hacia adelante“, detalla.

Por lo tanto, las dinámicas de las constelaciones familiares apuntan a “sanar y liberar a través del inconsciente”. El 95% de las decisiones se toman desde el inconsciente, añade Larraín.

“Cualquier tema se puede constelar. Alguna enfermedad, para sanar la relación con el dinero, el autoestima”, agrega.

Las constelaciones familiares se pueden dar en dinámicas individuales, donde temas específicos son abordados. Pero también se pueden tratar en forma grupal, donde hay “ayudantes”, en ellas, quienes toman un rol de ancestro de los otros en el sistema familiar de otro.

“Cuando entran al campo cuántico a sanar la historia del otro, es porque también estás resonando y tienes que sanar eso que se está constelando en el árbol familiar propio”, detalla la figura de televisión.