Para muchos el verano es sinónimo de vacaciones y viajes, sin embargo, también puede ser una oportunidad para dar inicio a una nueva etapa en la vida y dejar el pasado como aprendizaje.

Una de las mejores formas de hacerlo es junto a la mano de expertos, mucho de los cuales han volcado sus conocimientos en diferentes libros que se pueden convertir en una gran compañía en los días de descanso.

En los últimos meses, no han sido pocos los lanzamientos de libros de autoconocimiento y prácticas para mejorar el día a día, por lo que a continuación te presentamos algunas opciones y sus sinopsis, que pueden marcar una diferencia:

El poder de quererte – María Paz Blanco

La psicóloga, Magíster en Conducta del Consumidor y Life Coach Certificada, es una de las voces chilenas más populares en redes sociales sobre la autoestima, amor propio y crecimiento personal. Su libro se ha convertido en todo un éxito y es una opción ideal para aprender a conocerte durante el verano.

Tras ocho años de experiencia en el mundo de los Recursos Humanos, hace casi una década, Blanco decidió dar un giro hacia lo que hoy define como su misión: inspirar a las mujeres a fortalecer la relación más importante de sus vidas,

“Si tienes que elegir, elígete siempre a ti. Te mereces absolutamente todo en esta vida por el solo hecho de existir. Ámate como eres, reconócete como un milagro de la vida y nunca subestimes el poder de quererte”, plantea la autora.

De ansiosos y agotados a tranquilos y enfocados – Blanca Mery Sánchez Gómez

Magíster en Neurociencia Aplicada a la Felicidad y al Alto Potencial, de la Universidad de Valencia, la autora plantea un plan de acción de ocho semanas comprobado para sanar la ansiedad de forma definitiva, uno de los grandes problemas de salud mental que se vive en el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 33 % de las personas en el mundo tienen altos niveles de estrés y los trastornos relacionados con la ansiedad afectan la vida de 350 millones de personas. Además, tras la pandemia generada, el mundo está viviendo una crisis de salud mental sin precedentes, que se ha visto incrementada por las tensiones económicas, políticas y sociales.

Consciente de esta realidad, el método de la neurocoach se basa en instrucciones muy precisas y fáciles de llevar a la práctica, que permitirá tener un mundo emocional bajo control y avanzar hacía el objetivo que el lector necesita.

Hábitos atómicos – James Clear

A 3 décadas de que Stephen Covey revelara los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, James Clear enseña la forma más sencilla y práctica de incorporar mejores hábitos a la vida diaria.

Clear es especialista en formación de hábitos de larga duración y en su libro parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor?

Se sabe que unos buenos hábitos permiten mejorar significativamente la vida, pero con frecuencia desviamos el camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos?

James Clear brinda ideas basadas en investigaciones científicas, que permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar la vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean el comportamiento —desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética— y demuestra cómo aplicar cada cambio a vida y a nuestro trabajo.

Regálate 5 minutos – María José Lacámara

La psicóloga clínica, especialista en Terapia Breve Estratégica en el Mental Research Institute

de Palo Alto, California y diplomada en Trastornos Alimentarios en la Universidad JFKennedy, California, invita a cultivar el bienestar personal a travpes de su journal interactivo.

El journaling es una práctica cada vez más habitual en el mundo; una invitación a regalarse a diario unos minutos de reflexión para vivir el presente y agradecer.

De eso se trata esta nueva publicación. Por medio de inspiradoras citas y ejercicios basados en la psicología positiva, terapia centrada en la compasión y el mindfulness, la idea es cultivar de manera sencilla y práctica el bienestar y la certeza de ser suficiente.

Hiperagotadas – Emily Nagoski

Sentirse sobrepasado y exhausto, y aun así pensar que no estás haciendo lo suficiente es un síndrome y se llama burnout.

De la mano de las expertas en salud femenina, Emily Nagoski y Amelia Nagoski, el libro -un best seller en New York Times- enseña diferentes técnicas que te liberarán de las imposiciones que no te permiten alcanzar tu bienestar.

Con el rigor de la neurociencia y la biología computacional, pero también con historias de princesas, ciencia ficción y música pop, las autoras nos muestran, en un tono preciso, desenfadado y divertido, cómo podemos crear estrategias para sentirnos inspiradas y poderosas, y alejarnos de una vez por todas de este cansancio extremo.