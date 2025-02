“Expecto patronum”. Cuánto fanático de Harry Potter no jugó alguna vez a realizar este hechizo y que apareciera un ciervo, bueno, un video parece haber convertido esto en una realidad en Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Según el medio Vanguardia, esto ocurrió el pasado 14 de diciembre en un bosque a las afueras de la ciudad de Greensboro.

Una mujer que circulaba por el sector quedó impresionada al ver un ciervo completamente blanco de ojos rosados a un costado de la carretera.

A rare majestic white deer among the winter snow 🦌🌨️ Albino deers occur an average of 1 out of 30,000 births. pic.twitter.com/tix5doSivX

— AccuWeather (@accuweather) February 1, 2025