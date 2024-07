Cuando se trata de redes sociales, las personas pueden alcanzar notoriedad y fama hasta por los motivos más simples, por no decir… insólitos. La modelo venezolana-chilena y creadora de contenido, Michelle Peint llegó a ser noticia en medios internacionales luego de que viralizara un video donde afirma que su belleza ahuyenta a los hombres.

El diario inglés Daily Mail publicó un artículo titulado “TikToker chilena asegura que su belleza le dificulta encontrar novio”, destacando a la joven, que también es microeempresaria, y su reflexión sobre “la maldición de ser linda”.

“Una TikToker chilena está causando sorpresa después de afirmar que está teniendo dificultades para conseguir una cita. ¿La razón? Michelle Peint cree que su sorprendente belleza está ahuyentando a los hombres”, escribió el diario británico.

En la secuencia publicada en Tiktok y que tiene más de 19 millones de reproducciones en la plataforma, Michelle comienza diciendo que quiere hablar de lo difícil que se le hace conseguir pareja “siendo linda”.

Dejando en claro que suele ser ella la que le habla a los hombres, señala que es muy difícil que ellos la busquen.

“Una vez me tomé el atrevimiento de preguntarle al chico: ‘Si yo te gustaba o te llamaba la atención, ¿por qué no te acercaste a mí?’ y él me dijo: ‘Es que mírame y mírate, te ves súper inalcanzable’.”, comentó la modelo venezolana radicada en Santiago hace 7 años.

“También me dicen mucho ‘tú debes tener ese Instagram explotado de muchísima gente, muchísimos hombres. Tú debes de tener citas todos los días"”, añadió, asegurando que la persona con la que más habla en WhatsApp es con su mamá. “Y cuando un hombre se me acerca suele ser demasiado tímido, muy muy tímido, o se nota que está demasiado nervioso hablando conmigo”, indicó.

Asimismo, aseguró que otra cosa que le dicen es “‘eres muy linda, te lo deben decir muy seguido’ y no”.

Peint cree que “pasa mucho que hay mujeres hermosísimas al lado, de pronto, de hombres no tan lindos, porque este tipo de hombres son los que se atreven, los que tienen más personalidad”.

Finalmente, aseguró que quería hacer un llamado de atención a los hombres, para que se atrevan a hablarle a chicas lindas. “Si tú ves una chica linda que te llama la atención, no te cohíbas, pídele el Instagram, pídele el número, escríbele. Ella es la que va a tomar la decisión, de ‘sí hablamos’ o ‘no, no estoy interesada"”, expresó.