La influencer estadounidense Mia Dio (22), quien tiene más de 5 millones de seguidores en TikTok y 580 mil en Instagram, reveló que tiene una gran conexión con Chile, que hasta hace poco ella desconocía.

Mia, oriunda de Miami (Estados Unidos), fue adoptada por una pareja compuesta por un argentino y una brasileña. No obstante, su padre biológico, con quien tiene contacto, es chileno.

“Estoy en Chile ahora mismo conociendo a mi gran familia perdida”, contó el pasado 6 de enero en un video que compartió en sus redes sociales.

“No sabía que existía hasta hace como un par de meses. Mi papá tuvo una infancia muy trágica. Él se quedó sin hogar a los 12 años. Cuando regresó a casa, su papá se estaba muriendo y su madre falleció cuando él era joven. Sus hermanos murieron, excepto uno que vive en Argentina”, dijo.

Luego, prosiguió su relato indicando que en su casa asumieron que él no tenía más familia, hasta que recibió un largo mensaje de Facebook de uno de los hijos de los hermanos fallecidos de su padre biológico, que le reveló que tenía muchos parientes en Chile.

“Y estoy aquí. Me reuniré con ellos. Y dejemos claro que no me conocen. Acaban de contactar a mi padre hace un par de meses, y me puse en comunicación con ellos un día antes del viaje”, comentó.

Luego, contó que pese a que nunca se habían visto antes, sus familiares -hasta ahora desconocidos- la recibieron con mucho amor.

“Nos abrieron su casa a mí y a mi novio. Nos están alimentando, nos están llevando a lugares, y están muy emocionados de volver a conectarse. Y, sinceramente, yo también. Estoy estupefacta, mi corazón está lleno de amor” afirmó, añadiendo que su familia ya era grande y ahora creció mucho más.

Increíble parecido de Mia Dio con su abuela chilena

Pero una de las sorpresas más grandes que se llevó Mia, fue cuando descubrió el gran parecido que tenía con su abuela paterna a quien nunca conoció.

“Me acaban de mostrar una foto de mis abuelos. Nunca los había visto ni conocido antes. Yo pensaba que no me parecía a nadie de mi familia, pero miren a mi abuela”, dijo emocionada en otro video donde exhibió una foto de la fallecida familiar.

“Este es mi abuelo y esta es mi abuela. Luzco exactamente como ella”, expresó.

Asimismo, contó que al publicar una historia en Instagram, sus seguidores le hicieron ver que su abuela se parecía a su novio.

“Luego lo publiqué en mi Instagram y ustedes notaron algo que yo no. Estos son mis abuelos, ¿verdad? Estos somos mi novio y yo. Solo somos versiones diferentes de ellos”, comentó.

La joven se mostró muy emocionada y dijo que lamentaba mucho no haber conocido a sus abuelos, pero a la vez estaba feliz de sentirse un poquito más cerca.

“Estoy realmente triste porque nunca pude conocerlos. Pero también estoy realmente feliz porque me siento más cerca de ellos”, afirmó.

Luego, reveló que una de sus primas chilenas le mandó un DM (mensaje privado) que decía que su abuelo Carlos la amaba mucho porque la vio crecer en fotos y que incluso tenía una imagen de ella al lado de su cama, que la mamá de Mia le envió por correo.

Esto hizo que Mia se emocionara hasta las lágrimas.

La joven dijo que ahora pensaba venir a Chile mucho más seguido, pues tanto el país como su familia le parecieron increíbles.