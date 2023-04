Un hecho inédito sucedió en la edición española del popular programa culinario MasterChef, pues se reveló que hubo una intoxicación masiva entre los comensales de una prueba producto de una preparación con mariscos.

El error sucedió en una prueba que se realizó el pasado 19 de enero, pero que solo hace unos días se vio en pantalla. La intoxicación quedó en evidencia luego que una de las invitadas al programa, identificada como Irene, difundió en Twitter los problemas de salud que tuvo tras degustar los platillos.

La polémica prueba se llevó a cabo en el exterior, específicamente para los trabajadores del acuario Oceanogràfic València con motivo de su aniversario. El menú de ambos equipos incluyó una gran variedad de productos marinos, sin embargo, al parecer nadie se percató del estado de los ingredientes.

En redes sociales, la comensal afirmó que tras presentar malestares “informó a MasterChef de lo sucedido”, pero no hubo seguimiento del caso. “Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido, pero la cosa no llegó a nada”, afirmó Irene.

En los post, la trabajadora del acuario compartió una fotografía de ella junto a cuatro colegas que participaron en la prueba del programa culinario. “Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días“, confesó.

En sus descargos, Irene declaró que desde la producción de la competencia de cocina no les han escrito para ofrecer disculpas por lo sucedido. “Gracias MasterChef por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida”, expresó.

De acuerdo con El País, las autoridades sanitarias españolas hicieron un catastro y determinaron que de los 120 comensales que consumieron el menú con mariscos, solo 44 fueron afectadas por los alimentos en mal estado.

Intoxicación masiva en MasterChef España

Tras viralizarse la noticia, Shine Iberia, productora a cargo de MasterChef España, emitió un comunicado esta semana reconociendo el error. “Lamentamos mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en Valencia”, escribieron.

“Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de MasterChef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen” recalcó la productora.

Según El Mundo, el equipo del programa afirmó que los productos utilizados por aspirantes de la competencia “fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso”.