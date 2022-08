Fue a través de sus stories que la personalidad de internet conocida como Naya Fácil contó que chocó con el auto de una persona que aseguró ser carabinero de civil. Ante el accidente, la influencer afirmó que el hombre “estaba súper alterado” y que incluso pensó que iba a golpearla.

De acuerdo al relato de la joven, ella se encontraba conduciendo su vehículo camino a una cita con el dentista cuando en una curva chocó sútilmente con otro auto, el cual era conducido por un carabinero, según lo que el mismo le dijo.

“El tipo se bajó súper alterado, ‘me chocaste, bla bla bla’ y yo (le dije) ‘cálmese, discúlpeme, sí tuve el error, quizás iba un poco apurada, perdón’, y ahí bajó los cambios, porque se bajó súper alterado, yo dije ‘va a bajar un fierro, me va a pegar’“, relató.

Luego de esto, el hombre le habría afirmado ser carabinero y que el auto que conducía no era de su propiedad, además de no tener seguro.

“Me está cobrando 45 lucas (sic) por ese toponcito (sic), la verdad no sé si depositarle o no porque el auto más perjudicado fue el mío y él se me cruzó […] yo no sé quién tuvo la culpa”, continuó explicando.

La influencer también mostró fotografías de los estragos sufridos por ambos vehículos.

Además, Naya Fácil añadió: “Yo si tengo seguro, lo que no tengo es licencia, que la estoy tramitando […] quedé super asustada la verdad”.

Hace solo unos días la influencer también relató un traspié que vivió cuando rendía el examen de conducir: “Estoy terrible bajoneada, yo me esforcé caleta por esta huea (sic) Quizás ya me equivoqué, pero sé que señalice bien. ¿Pero es necesario hablar detrás mío hueón.? (sic) Los señores no sabían que era mi hermana y escuchó todo“, acusó a través de la red social.

Luego de esto afirmó que no esperaba tener un trato preferencial por ser reconocida en la web, sin embargo, su molestia se generó debido a los comentarios de los examinadores, razón por la que ingresó un reclamo al municipio en cuestión.