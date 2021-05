Corea del Sur es la cuna de esta forma nada convencional de mostrar la ingesta de alimentos, avorazada y a simple vista peligrosa, según quien la practique.

Desde 2010, ese trend se viralizó en la nación asiática, a partir de hombres y mujeres que, pese a su contextura física delgada, han mostrado la habilidad de ingerir, ingerir e ingerir, durante varias horas, generando asombro en un inicio.

Y es que, a medida se sacia la curiosidad por verlos comer, como a veces no podemos hacerlo por obvias razones de salud, viene una especie de indigestión visual, debido a la cantidad de alimentos que son capaces de engullir.

A la fecha, el Mukbang (emitir mientras se come) es un producto de exportación e imitación en varias naciones del occidente y otras partes del mundo.

Comer mucha comida mientras narra (en algunos casos) e interactúa con la audiencia, es el ingrediente clave de esta forma de llegar a las masas.

Llegar a la audiencia no tiene que ser únicamente mostrando lo que se come. Puede incluir el proceso de preparación de alimentos locales, como los surcoreanos.

Lo anterior, tiene también una suerte de combinaciones que mezclan lo autóctono y lo de otras naciones.

Un ejemplo claro, es el contenido difundido por el youtuber surcoreano que se hace llamar SIO.

El joven muestra entre sus virales videos cómo preparar pastel de arroz con cheetos, popular fritura estadounidense, fideos de queso fuego, hash brown (croquetas de papa) y otros.

La duración del video es directamente proporcional a la cantidad de comida que el menudo hombre puede ingerir.

SIO combina, además, el denominado Mukbang con la técnica ASMR (acrónimo de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), la cual significa ver en YouTube vídeos de actividades y sonidos que ayudan a alcanzar un estado de relajación que ayuda a dormir.

Los sonidos pueden incluir uñas rascando superficies, personas tecleando en una computadora, un cabello siendo cepillado y varias acústicas más que pueden llegar a ser amadas u odiadas por las personas.

Si hablamos de youtubers asiáticos famosos por comer en grandes cantidades y monetizar con eso, esa es Eat Whit Boki.

La joven subió nuevo contenido a su canal en las últimas horas, mostrando que su apariencia delgada no tiene nada que ver con la cantidad de comida que es capaz de ingerir para su audiencia.

Al igual que SIO, mezcla Mukbang con ASMR. Su receta incluye: intestinos de ternera, cerdo, otras carnes, fideos, arroz, verduras y camarones a la crema.

Los enormes bocados hacen referencia al banquete frente a ella y las cámaras. A cuatro horas de subir el contenido, decenas de miles ya lo habían consumido, como Boki su mesa llena de platos.

Sin embargo, su forma de monetizar no ha estado lejos de la polémica. El año pasado fue acusada de vomitar, tras ingerir alimentos después de emitidos sus episodios.

No obstante, pese al denominado “hate” (odio en la web) que experimentó, se trató de un simple malestar que no pasó a más, porque sus seguidores siguen siendo como una especie de laxante a las molestias experimentadas.

Excéntrico, polémico y con un tono de voz que se va a los gritos con cualquiera, el youtuber estadounidense que se hace llamar More Nicokado o Nicokado Avocado, forma parte de los que monetizan en occidente la ingesta exagerada de alimentos en un solo tiempo de comida.

Nicokado suele estar comunicado con sus seguidores en Youtube, quienes consumen su estilo de vida, mientras él puede comerse en un rato hasta 5 hamburguesas y un ejército de papas fritas.

El Mukbang ha significado para este norteamericano un gran cambio de vida. Cuando inició con este trend, era notoria la forma física liviana que ostentaba, pero fue ganando peso. Aún así, parece disfrutar este estilo de vida, pese a que universalmente difiere de las pautas nutricionales contra los trastornos alimenticios.

El siguiente video luciendo delgado lo dice todo. Lo subió a uno de sus canales, que cuenta con 2.4 millones de seguidores, en diciembre del año pasado.

Otros medios, a nivel internacional, han tratado de explicar las causas de este fenómeno que describen como el placer de ver comer a otros frente a la cámara.

Quienes se aventuran a esta forma de entretenimiento para sus seguidores, tienen detrás, sin embargo, una serie situaciones que no saltan a la vista como su mesa llena de alimentos.

La BBC describió hace algún tiempo, algunas de estas, de la mano de expertos que evalúan las pautas de comportamiento que llevan a los youtubers a mostrarse de esa forma al mundo.

En el caso de los surcoreanos, se trataría de soledad, según la hipótesis servida.

“Algunos surcoreanos pasan solos muchos periodos de tiempo, y buscan algún tipo de medio de comunicación para cubrir su necesidad social”, aseguró Jeff Yang, escritor y crítico cultural asiático-estadounidense.

“Las personas temen que su reputación se vea dañada si la gente los identifica como solitarios, y eso es un gran tabú”, agregó Chang May Choon, un corresponsal en Corea del Sur que trabaja para el periódico asiático The Strait Times.

En Estados Unidos, no obstante, las razones serían diferentes.

Combatir la anorexia, sería una de estas, según el youtuber Erik the Electric, quien asegura que sus seguidores ahora son “más restrictivos con sus dietas, y quieren vivirlo indirectamente a través de mí”.

Cabe destacar que lo anterior se basa en la interacción cibernética entre ambas partes.

breathes in: eating ASMR and mukbang videos helped me overcome some of my eating disorders and pushed me to eat more than I used to, send tweeeeeeeet ;;

— dude with a deck (@ONII_chansan) February 8, 2019