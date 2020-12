Más de un año ha pasado desde que la calerana Elizabeth Ogaz se viralizó por pronunciar mal una palabra en televisión: dijo “vístima” en lugar de “víctima”, mientras se refería a la disputa por el divorcio entre el expresidente de la ANFP Sergio Jadue y María Inés Facuse. Si bien en ese momento confesó que lo estaba pasando mal por las burlas, ha sabido sacarle provecho. Ahora, reapareció en un comercial de Wom en el que se ríe de lo ocurrido.

La mujer de 56 años, oriunda de la ciudad de La Calera, volvió a hacerse viral en un clip que dura poco menos de un minuto y que, al menos en Youtube, ya acumula más de 640 mil visitas y otros 71 comentarios. “No seas vístima de Clavistel”, es el nombre del video, en una referencia a las compañías Entel, Claro y Movistar.

“Yo creo que él es una vístima más de Clavistel”, dice la mujer luego que un joven presentara problemas para realizar llamadas y utilizar una aplicación en su celular. De fondo, suena una base de reguetón que remite “vístima” al ritmo de la música. Más tarde, incluso, baila, y termina con “espestacular”.

En conversación con el portal Soy Quillota, recordó que desde Wom la llamaron “y tuve que viajar a Santiago, fue hace como dos semanas y solo me pidieron que dijera unas pocas palabras, y yo la verdad es que no me puse nerviosa para nada, ya que he tenido la experiencia otras veces de hablar frente a una cámara”.

Actualmente, Ogaz se dedica al comercio ambulante en su ciudad, aunque previamente había preferido no salir de su casa debido a la pandemia de covid-19. “Yo no salí durante todos estos últimos meses de mi casa, ya que por la pandemia preferí hacer cuarentena para cuidarme. Menos mal que no tuve grandes problemas de salud (…) Vivo con mi hija y me marido y ahí hemos pasado, han sido tiempos difíciles, pero me las arreglo junto a ellos”, dijo.

En la calle, vende “espigas de la suerte” a 500 pesos que, afirma, “sirven para espantar los malos espíritus”. “En poco rato he vendido hartas, traje como 30 y ya me quedan unas pocas”, comentó al medio.

Recordemos que cuando comenzó a viralizarse su video, la mujer lo pasó mal emocionalmente. “Para mí no es ninguna gracia. Yo tengo un problema en mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras“, confesó en abril del año pasado.

Añadió que, incluso, en ocasiones debió intervenir Carabineros de la ciudad para evitar que la molesten a ella y su hija, agregando que le desagrada que desconocidos le pidan fotos o se acerquen a su familia en lugares públicos.

“Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme y decirles que pararan de molestarme”, explicó en aquella ocasión.

Puedes ver el video a continuación: