Este año, la comunidad ‘geek’ de Chile pudo celebrar por todo lo alto el triunfo de Fernando Cifuentes en el certamen mundial de cartas Pokémon en Hawái. Sin embargo, esta hazaña a nivel internacional no ha sido la única ni la primera en nuestros país, ya que existen otros participantes nacionales que han sabido ser campeones en otros juegos como Super Smash Bros, Mortal Kombat, entre otros.

Antes de Cifuentes, en 2007, Andrés Toro fue el primer chileno en coronarse campeón mundial de un juego de cartas, en este caso, de Yu-Gi-OH!. Con sólo 24 años, el representante nacional fue todo un ídolo para la creciente comunidad ‘geek’ de la época tras ganarle a los máximos exponentes en la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos).

El chileno llegó a este certamen tras ganar el torneo sudamericano el mismo año con su mazo Trooper Monarch, el cual no está permitido a día de hoy por las ventajas que logró captar Toro al momento de usarlo y que le permitió gritar campeón en suelo estadounidense.

En la final, se impuso con comodidad al italiano Mattia Sarpa, convirtiéndose en el mejor duelista del mundo y en la primera estrella ‘ñoña’ de nuestro país.

“Al principio, no dimensioné lo que había logrado… Con el tiempo, le tome más peso, sobre todo cuando me di cuenta que fue un largo trayecto desde los torneos locales”, expresó Toro en blog de Yu-Gi-OH! tras su hazaña.

Ya sea si nos remontamos a nuestra infancia o para los actuales usuarios de la Nintendo Switch, el Super Smash Bros. es todo un clásico de los videojuegos ‘multiplayers’. Al igual que el Mario Kart, las competencias de estos juegos han sido de las más esperadas en las últimas décadas y, en 2015, un chileno logró saborear la gloria a nivel mundial.

Se trata de Gonzalo Barrios, quien pese a estar radicado en Estados Unidos hace varios años, nació en Chillán. Con el pseudónimo ‘ZeRo’, el jugador chileno logró hacerse un nombre en la escena mundial gracias al Super Smash Bros. para Wii U, donde tras coronarse ganador en algunos torneos locales, pudo ponerse la corona mundial en el Evolution Championship Series (EVO) de Nevada.

Luego de su impresionante logro en el EVO, en 2017, ‘ZeRo’ pudo escribir su nombre en el libro de Records Guinness tras ganar 56 competiciones consecutivamente del mismo videojuego, siendo uno de los jugadores chilenos más exitosos del mundo gamer.

A pesar de su palmarés y convertirse en un referente de la comunidad competitiva de los videojuegos, Barrios se vio obligado a retirarse de la escena pública en 2020 tras reconocer unos cargos de acoso sexual en su contra. Un año más tarde, el chileno nacionalizado estadounidense fue hospitalizado tras un intento de suicidio.

Cabe consignar que, en 2022, y luego de que los cargos en su contra fueran retirados, ‘ZeRo’ anunció su regreso al mundo competitivo.

Otro chileno que gritó campeón en 2015 fue Nicolás González o como es conocido en la comunidad gamer, ‘Kane BlueRiver’. En aquel entonces, el videojuego Ultimate Marvel vs. Capcom 3 era uno de los más competitivos en el mundo y su torneo internacional, el EVO, uno de los más esperados por la fanaticada.

Fue en la edición de ese año del certamen mundial donde González se transformó en el mejor de todos y qué mejor lugar para levantar el título; Las Vegas (Estados Unidos). En la final, venció a domicilio al estadounidense Raynel ‘RayRay’ Hidalgo con Hulk, Haggar y Sentinel en su poderoso equipo.

Luego de convertirse en campeón del Ultimate Marvel vs. Capcom, ‘Kane BlueRiver’ siguió participando en competiciones menores del videojuego, donde logró alzarse con seis títulos más y casi repetir la hazaña de 2015 en 2016 y en 2023, en esta última edición logró el tercer lugar tras una destacada performance.

“La comunidad de estos juegos siempre es súper abierta. Estos juegos son muy populares, pero la que de hecho los juegan de manera competitiva son muy pocos, entonces siempre la gente nueva es bienvenida. El tema es encontrar a tu comunidad local, hablar con ellos y entablar conversación“, manifestó González en 2016, en entrevista con BioBioChile.

Sin duda, 2015 fue el año de la comunidad gamer en Chile y la guinda de la torta fue el campeonato internacional que llevó a Felipe Torres -más conocido como ‘Misterio’– a la cima de The King of Fighters (KoF).

El participante nacional tuvo que trasladarse a Corea del Sur para enfrentar a los mejores exponentes mundiales del videojuego de combates cuerpo a cuerpo en el ID Global Tournament, donde pudo hacerse camino ante la dura competencia asiática, los máximos referentes de esta disciplina.

Con osadía, técnica y coraje, ‘Misterio’ supo llegar a la final y enfrentarse al chino ‘Xiaohai’, a quien derrotó por un marcador de 3-1 para convertirse en el gran campeón de KoF. Su épica victoria aún sigue siendo recordada por los fanáticos gamers del país, la cual sorprendió a la comunidad mundial de videojuegos hace ya casi diez años atrás.

Cabe consignar que a Torres se le ha vuelto a ver en otros certámenes internacionales de otros juegos de pelea, como en el Capcom Pro Tour de Street Fighter en 2020.

En 2019 y con sólo 22 años, Nicolás Rubilar viajó a París con el sueño de que todas las horas que le dedicó al videojuegos de carreras Gran Turismo desde que era pequeño, le sirvieran para levantar el título de campeón mundial. Y así fue.

El chileno tuvo una impecable performance en el World Tour – Nations Cup de aquel año, logrando quedarse con el primer lugar entre 24 jugadores de 13 países distintos y superando al alemán Mikail Hizal (2°) y el hongkonés Kai Hin Wong (3°).

🏆 CONGRATULATIONS TO NICOLAS RUBILAR 🏆

Mr Hot Lap wins in the Nations Cup at the Paris World Tour to earn a spot in the World Final! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱

Mr Hot Lap ➡️ Mr Nations Cup

Watch how he did it: https://t.co/fK2WLzfzqV pic.twitter.com/QpNWmI3Usk

— Gran Turismo (@thegranturismo) March 17, 2019