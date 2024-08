Fernando Cifuentes, representante chileno en el Pokémon Trading Card Game (TCG), se coronó como el campeón de dicha competencia mundial de cartas.

El torneo, que en esta ocasión tuvo lugar en Honolulu (Hawaii), se trata de un duelo de dos personas con las cartas coleccionables basado en la franquicia Pokémon, la que incluye tanto series animadas como videojuegos.

El joven de 18 años oriundo de Iquique obtuvo el primer lugar luego de derrotar en la final al japonés Seinosuke Shiokawa, quien figuraba como uno de los favoritos.

Cifuentes, quien se coronó como el primer Maestro Pokémon de nuestro país, obtuvo junto a su triunfo un premio monetario de 30.000 dólares: aproximadamente 28 millones de pesos chilenos.

Cabe mencionar que Fernando, en una instancia previa, había quedado fuera de la final tras perder contra el representante estadounidense, Ian Robb.

Sin embargo, el norteamericano fue descalificado de la competencia tras realizar un “gesto obsceno” con las manos al ganar, por lo que el chileno pasó a la siguiente etapa del Pokémon TGC.

“Me siento muy bien, viva Chile. Quiero agradecer a mi papá y a mi hermano, además de toda la gente de Iquique y de todo el país”, declaró el joven tras coronarse campeón.

El logro del iquiqueño ha sido ampliamente celebrado en redes sociales, donde fanáticos de la franquicia y el juego han catalogado el triunfo como un orgullo para Latinoamérica.

Congratulations to Fernando Cifuentes for becoming your #PokemonTCG Masters Division World Champion! #PokemonWorlds pic.twitter.com/4mXgnNlsG7

— Pokémon TCG (@PokemonTCG) August 19, 2024