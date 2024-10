Este lunes, la Real Academia Sueca de las Ciencias le otorgó el Premio Nobel de Ciencias Económicas 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus investigaciones sobre cómo las instituciones impactan en la prosperidad de las naciones.

Los tres economistas han recibido el prestigioso galardón por sus estudios pioneros que destacan el papel fundamental de las instituciones sociales en el desarrollo económico.

“Reducir las enormes diferencias de ingresos entre los países es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Los galardonados han demostrado la importancia de las instituciones sociales para lograrlo”, declaró Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, consigna la Agencia EFE.

Los economistas han probado, según el comité, que las sociedades con instituciones inclusivas, que fomentan el Estado de derecho y la participación equitativa, son más prósperas a largo plazo.

Por el contrario, aquellas con instituciones extractivas, que explotan a la población para beneficiar a una élite, no generan crecimiento sostenido ni mejoras significativas en la calidad de vida.

Acemoglu, Johnson y Robinson han estudiado cómo las instituciones establecidas durante la colonización han perpetuado las disparidades en la prosperidad de los países. Según su análisis, los países que adoptaron instituciones inclusivas lograron desarrollar economías más estables y prósperas, mientras que aquellos que heredaron instituciones extractivas enfrentan mayores dificultades para mejorar las condiciones de vida de su población.

