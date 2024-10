La surcoreana Han Kang, de 53 años, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024, pero decidió no celebrar su premio en medio de la guerra y las tragedias que afectan al mundo. Su padre, Han Seung-won, explicó que Kang considera inapropiado festejar en tiempos de sufrimiento, demostrando una perspectiva global como escritora reconocida.

Esta semana se conocieron los Premios Nobel 2024 y entre ellos figura la surcoreana Han Kang, de 53 años, con el galardón de Literatura. Sin embargo, la autora no quiere celebrar su premio.

Tras ser reconocida por sus escritos, Kang no hizo una rueda de prensa ni un gran festín, pero sí habló su padre, Han Seung-won, quien explicó por qué su hija tomó esta decisión.

“Me dijo que con la guerra arreciando y gente muriendo cada día, ¿cómo podemos tener una celebración o dar una rueda de prensa?“, explicó en una conferencia de prensa el viernes, según recoge El País.

“Su perspectiva ha pasado de ser la de un autor viviendo en Corea a la de un escritor con una conciencia global. Pero yo no podía sacudirme esta sensación de ser el padre de la escritora galardonada y he acabado convocando esta rueda de prensa”, agregó después.

Asimismo, dijo que él planeaba festejarlo, pero la ganadora del Nobel no lo permitió. “Yo quería organizar una fiesta para la gente de aquí, pero mi hija me pidió que no lo hiciera”, explicó.

“Ella me dijo: ‘Por favor, no lo celebres mientras están ocurriendo estas tragedias’“, reveló.

Cabe recordar que Han Kang, recibió el Nobel de Literatura “por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, describió la Academia Sueca.

En una breve entrevista telefónica el jueves, la autora dijo que: “Después de esta llamada me gustaría tomarme un té, yo no bebo alcohol. Voy a tomar un té con mi hijo y lo celebraré de forma tranquila”.