Varias son las historias de superación que tienen a hombres que vencieron la obesidad como protagonistas, aunque ninguna es tan extrema, y controvertida, como la de Angus Barbieri.

Su nombre parece no decir mucho, pero es quien ostenta el récord guinness como el hombre que ha llevado a cabo el ayuno más extenso de la historia: un año.

El caso está documentado Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y en el Post-graduate Medical Journal, de la universidad de Oxford.

La bibliografía indica que Barbieri era un escocés de 27 que pesaba 216 kilos, siendo considerado obeso.

El hombre decidió, por sus medios, ingresar al Maryfield Hospital, en busca de tratamiento para su sobrepeso. Por esos años no existían mecanismos avanzados para contrarrestar la enfermedad, por lo que la recomendación era básica: bajar la ingesta de alimentos.

De esta forma, los doctores W. K. Stewart y Laura Fleming le propusieron un ayuno de 14 días, el cual fue desarrollado por el hombre.

Scottish man Angus Barbieri fasted for 392 days, from June 14, 1965, to July 11, 1966. He lost 276 pounds and set a record for the length of a fast. He consumed only vitamins, electrolytes, an unspecified amount of yeast (a source of all essential amino acids) and zero-calorie… pic.twitter.com/nF3DlzWoDX

— Historic Vids (@historyinmemes) January 2, 2024