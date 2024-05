Un usuario en redes sociales mostró el trabajo de un artesano de 88 años, y el actual estado de su negocio en un local de la región Metropolitana.

El video viral fue compartido por el usuario de TikTok, François Pouzet, el cual mostró el lugar de trabajo de Sergio Reyes.

“Mi nombre es Sergio Reyes, y tengo 88 años, me dedico a la artesanía, a vender cosas antiguas“, comenzó explicando.

Era profesor pero decidió trabajar en su local como artesano

El adulto mayor contó que conoció su negocio hace 40 años, cuando en ese entonces era profesor. “Y dije, miro el futuro como profesor y me veo medio estancado“, contó.

Por ello, decidió emprender en su local, pues en sus palabras “podía mover plata diariamente sin tener un sueldo mensual”, mencionó.

Además, resalta la facilidad con que llegaba un artesano hasta su local para venderle objetos.

“Si me alcanza compro, si no me alcanza no lo compro. Entonces aquí trato de vender lo que se puede y sobrevivir de esto“, dijo.

“Hay días que vendo 0 pesos porque la gente no compra, compra lo más necesario y los regalitos se han reducido al mínimo ahora”, cuenta.

Pese a sus bajas ventas, su local llamado ‘Scorpio’, aún permanece vigente, y está ubicado en el edificio Dos Caracoles, en avenida Providencia 2216 en la región Metropolitana.

Además, tal como se indica en Instagram, sus más cercanos crearon una cuenta en la red social, ‘Sergio Scorpio‘, para ayudarlo a difundir su trabajo.