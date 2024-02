Semanas atrás Kate Middleton fue noticia a nivel global debido a una operación abdominal a la que se sometió en Londres. Una periodista española reveló, recientemente, que la recuperación de la Princesa de Gales no ha sido como se esperaba.

Si bien, en un inicio, la Familia Real había sostenido que su recuperación avanzaba muy bien, expertos en Realeza sostienen que aquello no sería tan efectivo.

Se trata de española Concha Calleja, del programa Fiesta, quien sostuvo que la falta de información oficial respecto a la princesa sería preocupante.

“Hay cosas que no las podemos contar todavía. Kate Middleton evoluciona, pero no todo lo favorable que la casa real británica querría que fuera”, indicó.

“Ha habido un movimiento de la casa real inglesa que no se entiende. Por un lado filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen”, agregó.

Polémica respecto a Kate Middleton

Calleja había generado polémica con la Familia Real la semana antepasada, al asegurar que el postoperatorio de Middleton había sido sumamente riesgoso.

“La operación fue grave en sí misma. Después, hubo complicaciones más graves todavía. Y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima, que fue inducirla al coma”, expuso en el mismo programa.

No obstante, esto último fue negado por el propio Palacio de Kensington, de acuerdo a lo que notificó The Times.

“Es una tontería total. La periodista no hizo ningún intento de verificar nada de lo que dijo con nadie en la casa”, detallaron fuentes del medio inglés.