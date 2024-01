Un tribunal de Austria ha decidido este jueves el envío a una prisión para delincuentes comunes de Josef Fritzl, conocido como el ‘Monstruo de Amstteten’, condenado en 2009 a cadena perpetua por haber encerrado en un sótano y violado a su hija durante 24 años, una pena que ha cumplido hasta ahora en un centro para sentenciados con problemas mentales.

El sujeto, que el próximo abril cumple 89 años, encerró a su propia hija en 1984, la agredió sexualmente durante años y tuvo con ella siete hijos, que nacieron en el sótano de la casa familiar, sin que el resto de la familia se enterara.

La decisión judicial, que no será ejecutada hasta que sea firme, significa que seguirá cumpliendo su condena en prisión, aunque su defensa sigue solicitando la libertad condicional y considera esta medida como un primer paso para su salida de la cárcel.

Esa petición de libertad condicional general, con todo, fue rechazada este jueves por el tribunal.

Si el dictamen no es recurrido, Josef Fritz, que según los medios austríacos cambió hace tiempo su apellido a Mayrhoff, pasará los próximos diez años en una prisión bajo la condición de que siga una terapia psiquiátrica.

