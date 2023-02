Una desgarradora imagen ha dado la vuelta al mundo, en la ella se ve a Mesut Hancer vestido con una chaqueta reflectante, sostener la mano de alguien aplastado por los escombros.

Sin embargo, la historia detrás es mucho más dolorosa y complicada. La imagen capturada por Adem Altan de AFP muestra a un padre, Mesut, que logró escapar de su casa en medio del terremoto que azotó a Turquía a las 04:00 horas y la mano que sostiene es de su hija, Irmak, quien murió aplastada sobre su cama por los escombros.

Según detalles recopilados por diversos medios, se trata de una joven de 15 años que a esa hora dormía, por lo que no alcanzó a salir. A pesar de estar muerta, el hombre se quedó con ella hasta que su cuerpo pudo ser rescatado, apuntan.

El hombre se convirtió en una figura del estoicismo, pues incluso un día después del terremoto, Mesut Hancer seguía junto al cuerpo de su hija.

