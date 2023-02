Un hombre de 103 años, llamado Héctor Urrea, perdió todos sus bienes en el incendio que consumió miles de hectáreas en Quillón, región de Ñuble. Junto con eso, los 16 perros que vivían en el inmueble fallecieron en medio de las llamas.

La noticia fue dada a conocer por Chilevisión, donde se informó que fueron los vecinos quienes en hombros retiraron al adulto mayor desde la casa, debido a que tenía movilidad reducida.

La situación ocurrió el pasado jueves por la tarde. A esa hora su hijo, Víctor Urrea, se encontraba en Santiago y vio lo que sucedía a través de la televisión.

Por anterior se dirigió a Quillón inmediatamente, logrando llegar hasta la zona luego de varias horas. En ese momento incluso debió pedir permiso a Carabineros para hacer ingreso a la comuna.

“Mi esposa trabaja en Chillán, me llamó a las 3 de la tarde y me dice ‘prende la televisión‘ y al colocar el canal de noticias me doy cuenta que mi casa se está quemando en vivo“, indicó al citado medio.

Hombre de 103 años evacuado de incendio

“Partí de Santiago a las 15:45 y llegué alrededor de las 20:30 horas a Quillón para buscar a mi papá. Tuve que explicarle a Carabineros la situación para que me dejaran pasar por la autopista Itata, porque estaba cortada”, agregó.

Si bien Héctor y su familia se encuentran en bien de salud, ahora la tarea es lograr encontrar un lugar provisional debido a que perdieron todas sus pertenencias.

Por lo anterior publicaron un mensaje a través de Facebook, para pedir ayuda para el adulto mayor, quien era residente de el sector de Quitrico.

“La gente nos está ayudando, me pidieron la CuentaRut y hemos recibido como $45 mil aproximadamente. También una vecina donó una cama para mi papá”, expuso.

Hay que señalar que hasta ahora se contabilizan 14 muertos en medios de los incendios que afectan la zona centro sur del país. La última víctima fue reportada desde Purén.