Morgan Freeman es un ícono de Hollywood. Sus papeles son magistrales y su talentosa carrera indiscutible, mas no intachable, según las acusaciones en su contra.

2009 y 2015 son años realmente difíciles para un actor que se vio sacudido por una serie de sucesos, que van desde una supuesta relación casi incestuosa, los señalamientos por acoso y comportamientos inapropiados, hasta la muerte de una de las figuras involucradas en parte de su vida. Una trama real e incómoda para su nombre.

Con 85 años, Freeman está consagrado, y desde hace años dedicado a prestar su voz en documentales y otras producciones alejadas del mundo del espectáculo. De la prensa se ha defendido, asegurando que las historias no son más que “tramas para vender periódicos”.

Sin embargo, una de las acusaciones vino de una ex esposa del actor.

Morgan Freeman y su nieta: la acusación de un amorío

Corría el año 2009 cuando Morgan Freeman debió encarar una noticia que daba la vuelta al mundo. Era publicidad más que negativa para un gigante de la pantalla grande.

Myrna Colley-Lee, ex esposa del actor, realizó una polémica declaración asegurando que Freeman mantenía un amorío con su nieta, 50 años menor que este, y que eso fue la causa de su divorcio, el segundo para el connotado actor, según la información de The National Enquirer, la cual fue retomada por diversos medios internacionales.

Se trataba de E’Dena Hines, nieta de Jeanette Bradshaw, la primera esposa del interprete de Million Dollar Baby. La niña creció en su familia y ambos se volvieron inseparables, pese al divorcio entre el actor y su abuela.

Cuando Freeman volvió a casarse, Hines estuvo presente en su vida. Myrna reveló que dicha relación amorosa inició cuando E’Dena era sólo una niña y que esto no sólo acabó con su matrimonio, sino con un “affaire” que el actor tenía con la maestra de escuela, Mary Joyce Hays.

La segunda esposa de Morgan Freeman solicitó para ese entonces el divorcio, no sin antes dejar una estela de dudas en un nombre reputado en la industria cinematográfica.

#inREALITY Morgan Freeman y su supuesta relación sexual con su nieta fallecida https://t.co/mKMG9gIIl9 vía @TheCitizen_Mag pic.twitter.com/KxUlQ3AUKZ — Jorge Urreta (@UrretaJorge) December 12, 2022

La respuesta de Morgan Freeman y su nieta E’Dena Hines

Con los rumores complicando su carrera, Morgan Freeman realizó una contundente declaración sobre las acusaciones de una relación casi incestuosa con su nieta política.

“Los informes recientes de cualquier matrimonio pendiente o relación romántica de mí con alguien son fabricaciones difamatorias de los medios sensacionalistas diseñados para vender periódicos”, respondió Freeman en un comunicado.

No fue el único. E’Dena Hines, quien quería seguirle los pasos como actriz, debió salir a desmentir la arremetida de Myrna Colley-Lee, quien afectaba su reputación y sus futuros planes en el mundo del espectáculo.

“Estas historias sobre mí y mi abuelo no solo son falsas, sino que también me hacen daño a mí y a mi familia”, la citaron medios como New York Post.

Se trató de un rumor que más adelante se sumaría a una verdadera tragedia y una cuestionada estrategia de abogados defensores en un tribunal estadounidense.

El asesinato de la nieta de Morgan Freeman

Tanto E’Dena Hines como Morgan Freeman continuaron con sus vidas, en medio del torbellino de rumores que les afectaban.

En el festival de Cannes, el actor desfiló con su nieta, sin pensar que la fotografía sería utilizada años después para su desprestigio.

Sin embargo, la verdadera tragedia estaba por venir. En 2015, cuando Hines tenía 33 años, su novio Lamar Davenport, en las afueras de su departamento en Nueva York, la tumbó al suelo y la apuñaló en 25 ocasiones.

Una joven, identificada como Cristina Avilés, fue uno de los testigos del trágico suceso. “Estaba gritando cosas sobre liberarla del demonio. Y luego sacó un cuchillo, y la apuñaló varias veces”, aseguró la entonces estudiante de enfermería, quien procedió a llamar a la policía, pero ni ella ni sus amigos con los que paseaba por el lugar pudieron hacer algo por Hines.

Para cuando los servicios médicos se hicieron presentes a la zona, conocida como Washington Heights, donde la víctima y el agresor vivían juntos, era tarde para la joven mujer.

“¿Por qué estás haciendo esto?”, le comentó Avilés a la prensa a su salida de tribunales, sobre las últimas palabras de la nieta de Freeman.

“Realmente queríamos hacer algo, pero teníamos miedo de que él también nos atacara”, aseguró la mujer de 25 años.

El trágico asesinato de #EdenaHines, nieta del actor Morgan Freeman http://t.co/64zV2oiItR pic.twitter.com/ELY1try8Rp — BBC News Mundo (@bbcmundo) August 18, 2015

El nombre de Morgan Freeman resonando en tribunales

“El mundo nunca sabrá de su talento y cuánto podía ofrecer. Su familia y amigos fuimos afortunados de conocer quién era ella. Su estrella seguirá brillando fuerte en nuestros corazones, pensamientos y oraciones”, dijo el actor en un comunicado, replicado por la revista Hola.

En tanto, y en medio del juicio contra Lamar Davenport, el New York Post reveló que la estrategia de la defensa del sujeto, fue utilizar la supuesta relación amorosa entre Freeman y Hines, lo cual le significó muchas peleas entre ella y su novio, quienes se acusaban mutuamente de ser infiel.

“E’Dena Hines le reveló a Lamar Davenport y a otros que su abuelo tuvo una relación sexualmente inapropiada con ella”, dijo la abogada de Davenport, Beth Unger, durante los alegatos.

Hablando de estrategias, también hicieron ver que los problemas de drogadicción del atacante, le hicieron perder el juicio de realidad, así como también el que se llevó a cabo en su contra en tribunales, ya que fue sentenciado, en 2019, a 20 años de prisión por el asesinato de E’Dena Hines.

“Acoso y conducta inapropiada”: la otra acusación contra Freeman

En 2017, a dos años del asesinato de la nieta de Morgan Freeman, con quien fue acusado de tener un amorío, llegó otra complicación a la vida del actor.

The National Enquirer, medio que reveló las palabras de la ex esposa del actor, hizo eco de una nueva acusación en su contra.

Una mujer, asistente de producción en la película Going In Style, dijo que el actor la sometió a tocamientos no deseados y comentarios sobre su cuerpo de manera regular.

Además de frotar su espalda baja, la mujer dijo que Freeman “seguía tratando de levantarme la falda y preguntando si estaba usando ropa interior”.

El testimonio de la asistente de producción no fue el único. En 2012, otra mujer alegó contra el actor, en medio del rodaje de Now You See Me.

CNN difundió el testimonio de una trabajadora del plató, asegurando que Freeman la acosó en varias ocasiones. Y no sólo a ella, también a su asistente.

“Él comentó sobre nuestros cuerpos… Sabíamos que si vendría a no usar ninguna blusa que mostrara nuestros senos, no usaría nada que mostrara nuestros traseros, es decir, no usaría ropa que [fuera] ajustada”, dijo.

En total, unas 16 mujeres confirmaron las conductas de acoso o comportamiento inapropiado, según el referido medio.

El actor Morgan Freeman, acusado por ocho mujeres de acoso https://t.co/LTrokzuDE1 pic.twitter.com/wD5In6lSaR — Revista ¡HOLA! (@hola) May 24, 2018

La respuesta de Freeman

Una serie de eventos desafortunados, pusieron en aprietos la carrera de un entonces respetado actor. De ahí, que su comunicado respondiendo a las acusaciones, llevara el siguiente tono:

“Estoy devastado porque 80 años de mi vida corren el riesgo de ser socavados, en un abrir y cerrar de ojos, por los informes de los medios del jueves”, reveló poco después de hacerse público el nuevo descargo en su contra.

Para Freeman, un cumplido fuera de lugar o humor, son parte de la situación que lo puso en el ojo de la tormenta, en una industria que vio llegar nuevas acusaciones desde puestos de poder y contra las mujeres que trabajaban ante y detrás de cámaras.

comillas Todas las víctimas de agresión y acoso merecen ser escuchadas. Y debemos escucharlas. Pero no es correcto equiparar incidentes horribles de agresión sexual con cumplidos o humor fuera de lugar. Admito que soy alguien que siente la necesidad de tratar de hacer que las mujeres, y los hombres, se sientan apreciados y cómodos a mi alrededor. Como parte de eso, a menudo trataba de bromear y felicitar a las mujeres, en lo que pensé que era una manera alegre y divertida. - Morgan Freeman, actor estadounidense.

El actor apeló en el comunicado a su reconocida forma de trabajar en los múltiples rodajes en los que ha participado en toda su carrera artística.

“Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o que haría que alguien se sintiera incómodo a sabiendas. Me disculpo con cualquiera que se sintiera incómodo o sin el respeto, esa nunca fue mi intención”.

Sin embargo, desde el 2009, desde que se supo de su presunta relación amorosa con su nieta, su nombre fue cuesta abajo en algunos medios estadounidenses.