Una polémica situación protagonizó este lunes el multimillonario Elon Musk, tras la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En el marco de la celebración tras la toma de poder del magnate republicano, el empresario y director de Tesla realizó un particular gesto.

El controvertido acontecimiento ocurrió en el Capital One Arena, donde el CEO de X (antes Twitter) -y fundador de SpaceX- hizo una extraña seña mientras festejaba la asunción del mandatario.

El hecho fue captado por cámaras de medios estadounidenses como CNN, FOX News y C-SPAN, donde se observa a Elon Musk pronunciando un enérgico discurso al público presente.

“¿Se imaginan lo maravilloso que será que los astronautas estadounidenses planten la bandera en otro planeta por primera vez? ¡¿Qué inspirador sería eso?!”, dijo el dueño de X, a la vez que bromeó: “Llevaremos DOGE a Marte”.

“Las elecciones van y vienen, pero esta es realmente importante. Y quiero darles las gracias por haberlo hecho posible. Gracias a ustedes, el futuro de la civilización está asegurado”, agregó.

Tras finalizar su discurso, Musk declaró: “Mi corazón está con ustedes” y se llevó la mano derecha al pecho y luego alzó el mismo brazo, acción que repitió dos veces.

Algunos usuarios en redes sociales asemejaron al “saludo nazi”. No obstante, por el momento tanto Musk como la Administración de Trump no se han referido a lo ocurrido.

I am a HUGE Elon fan, but …

Let's not do this in the future: pic.twitter.com/Yrday1NGUc

— RetiredPublius (@ProffesorPubli1) January 20, 2025