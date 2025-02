En Argentina, un fuerte escándalo tiene en el foco de la polémica al presidente Javier Milei, quien promocionó en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, token que podría ser parte de una estafa virtual que habría provocado pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares.

A grandes rasgos, según detalló BBC Mundo, luego que el mandatario trasandino promocionó la nueva cripto, su valor se disparó. Sin embargo, poco tiempo después, un pequeño número de inversores se llevaron casi US$ 90 millones, causando que el activo se desplomara y dejando a más de 40 mil personas sin su dinero.

El hecho generó una ola de reacciones tanto en el país trasandino como en el extranjero. Incluso, Agustín Rombolá, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó una denuncia penal contra el Milei por la promoción de la cripto, acusándolo de estafa, manipulación de precios y delitos financieros.

No obstante, el impacto causado por este episodio también resonó en las redes sociales, pues varios usuarios que habían puesto su dinero en $LIBRA, expresaron sus molestias luego de perder todas sus inversiones.

Uno de ellos fue “Ape”, un estadounidense creador de contenido financiero, quien, entre gritos desaforados y descontrolado comportamiento, grabó su errática reacción contra Javier Milei luego de enterarse de la estafa.

I GOT RUGGED BY $LIBRA 🤬 THESE POOR COUNTRIES LIKE ARGENTINA NEED TO STOP FARMING CRYPTO TWITTER CANCEL PUMP & DUMPS 2025! pic.twitter.com/pxp1FxvuK0 — Ape (@ApeMP5) February 15, 2025

“¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar (en alusión a Milei), me quebraste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierdas (sic). ¡Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!”, dijo el influencer estadounidense.

La reacción de un joven estafado con $LIBRA contra Javier Milei

En el video, que posteriormente se viralizó en Internet, se muestra al joven sin polera gritar y lanzar objetos que rompía contra la pared. Con un tono evidentemente exaltado, “Ape” demostró su furia al saber que perdió el dinero invertido en la criptomoneda.

“El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La puta! (sic)”, comentó entre fuertes gritos el influencer. “No tengo idea donde fue mi dinero, seguramente fue a financiar a algún hijo de perra argentino, no sé por qué dejamos a estos países pobres que se metan en criptos… En algún lado deben estar pagando con mi dinero fiestas como las de Diddy”, exclamó el joven completamente fuera de sí.

I STILL CAN’T BELIEVE I GOT RUGGED BY THE PRESIDENT OF ARGENTINA! 🤬 $LIBRA $CAR & MORE ARE FUNDING FOREIGN DIDDY PARTIES! pic.twitter.com/EkliEle4RR — Ape (@ApeMP5) February 16, 2025

“Deben ser Cuba… No entiendo ni cómo tienen wifi, deben haber pasado un cable ethernet desde Miami a Cuba, son Africa…”, agregó mientras se grababa en un gimnasio. “No puedo creer que me haya estafado el presidente de Argentina…”, dijo el creador de contenido.

Durante las últimas horas, el mandatario trasandino habló por primera en televisión sobre el tema en una entrevista bastante polémica y marcada por la interrupción de uno de sus asesores.