Durante los últimos días se viralizó en redes sociales el clip de una entrevista que un joven intentó hacer al arquitecto Federico Sánchez, exrostro de Canal 13 y TVN, durante un evento automovilístico.

Lo cierto es que el video muestra al muchacho, llamado Sebastián Ortíz, tratando de comenzar una conversación con Sánchez, pero éste último le genera constante interrupciones.

De esta forma, el muchacho quiso iniciar el diálogo ameno, pero Sánchez respondió: “Siete segundos, es que yo creo que esto no va a resultar, van 15 segundos, te queda la mitad del tiempo”.

Acto seguido, el entrevistador le preguntó el nombre al arquitecto, pero él respondió: “No tengo idea, perdí la memoria hueón (sic)”.

En la tercera ocasión, le piden hacer un ránking sobre los autos que están en exhibición, a lo que el exanimador de Citytour comenta: “Yo soy muy malo para los rankings, no sé hacer ránking, o si no me habría dedicado a la Ingeniería Comercial, soy pésimo para los ránking, así que no tengo respuesta”.

Tras eso, el joven le consulta respecto a un modelo de Ferrari, ante lo cual Sánchez vuelve a usar la ironía.

“No sé, gracías (ríe), es que tenís (sic) que hacer mejores preguntas. La pregunta es un instrumento a través del cual se logra ver. Si usted hace preguntas malas, fomes, básicas, pencas, las respuestas van a ser fomes, malas, básicas y pencas”.

Ya sobre el final, el comunicador opta por retirarse: “Esta entrevista no va a resultar, lamentablemente, lleguemos hasta aquí, el resto lo tiene que averiguar la gente”.

Critican actitud de Federico Sánchez

Hay que señalar que el video generó bastantes opiniones en redes como TikTok o Twitter, la mayoría criticando a Federico Sánchez.

“Fue un pesado, todo el rato trato de arruinarle su entrevista, me cayó mal Federico Sánchez, las preguntas eran acertadas”, “Lo conocí en persona y es una persona muy desagradable, hoy en día no lo soporto, me carga, se hace el amoroso con la tele, pero una vez que se apaga la pantalla”, “Se entiende que un joven está aprendiendo y eso debe hacerlo en privado, si quería educar pudo tomar solo el rumbo contestando algo simpático en lugar de humillar”, fueron algunos comentarios.