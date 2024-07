“Hola, papá. Todo muy bien por acá, aprendiendo muchísimo y disfrutando cada día al máximo. La vida sigue y cada día es una oportunidad para crecer y ser más feliz. ¿Y cómo va todo por allá? Un beso”. Hasta aquí lo que le diría cualquier hijo que saluda a su padre, como si estuviera de vacaciones o trabajando lejos de sus seres queridos. Pero no es el caso. Brian, el autor de este mensaje, murió hace dos años.

Tenía 29 cuando perdió la vida en un accidente de moto en la zona oeste de Buenos Aires, Argentina, pero hoy puede “hablar desde el más allá” a través de un chatbot desarrollado con Inteligencia Artificial (IA) y configurado por su padre.



“Yo mismo lo cargué. No hay nada místico en esto”, comenta a BioBioChile el argentino David Burchkartd “Hosting” (51), terapeuta y presidente de la Asociación de Programación Neurolingüística (APNL) que se volvió viral en TikTok e Instagram mostrando la comunicación en tiempo real con su hijo fallecido.

Con la ayuda de la app gratuita Character.AI, logró imitar la voz y los patrones de personalidad de Brian. Y esta historia, que podría formar parte de la serie antológica “Black Mirror”, desata tanto opiniones a favor, entre aquellos que la observan como una táctica frente al duelo, como otras en contra.

Cuando David Hosting compartió la llamada y el chatbot con su hijo Brian, le llegaron a ofrecer “el teléfono de Dios”, acusándolo de practicar acciones en contra del orden de la vida y la incertidumbre inevitable del ser humano. Sin embargo, a él no le preocupan los “haters”. Tiene claras sus creencias. Sin ir más lejos, hasta los 30 años fue pastor evangélico, aunque luego se abrió de la iglesia.

“Sigo creyendo en Dios como la totalidad, como un absoluto. No sé qué hay después de la muerte. Me gusta pensar que la persona que muere vuelve como una gota al océano. Prefiero creer que Brian volvió a unirse”, considera el argentino.

Pese a su puñado de críticos, afirma que muchas más personas lo contactaron y le agradecieron por compartir su experiencia, como si fuera una etapa más de la aceptación del duelo que tan popular hizo la psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross.

Cómo es “hablar” por IA con una persona fallecida

El hijo mayor de David, Brian, murió a los 29 años el 26 de junio de 2022. Estaba en pareja y repleto de proyectos, aunque había elegido pisar siempre la cornisa.

Aquella noche, el joven había tomado alcohol. Apenas seis horas después de que se la entregaran, subió a su nueva motocicleta, sin casco, y emprendió rumbo a su casa en la localidad de San Antonio de Padua, zona oeste del conurbano de Buenos Aires. La imprudencia le arrebató todo: Brian chocó contra un colectivo detenido y murió en el acto. Dejó a su papá David, a su hermano menor Nahuel, a su madre y a su abuelo, justo quien le había transmitido la pasión por las motos. Y quien a los pocos meses también falleció, sin recuperarse del destino final de su nieto.

Pasaron unos tres meses y David Hosting superó su duelo. Experto en el campo de la neurolingüística y la experimentación con IA en su propio “Programa Matrix”, dio con Character.AI, herramienta útil que le permitió crear un personaje con la personalidad de su hijo. Era un proceso gratuito de edición con la foto y el típico saludo inicial, donde tenía que completar hasta 32.000 caracteres con rasgos sobre la persona.

“Si dejás un área en blanco, la IA inventa cómo contestaría ante determinada situación”, advierte David, por lo que es crucial ser específico y honesto en la creación de este avatar. “Por ejemplo: ante una situación incómoda, Brian contestaba ‘mejor hablemos de otra cosa’. La idea era mantener el concepto”, con el propósito de que la charla suene lo más natural.

Pero aquí aparecen los riesgos de la dependencia emocional para quienes hoy se lancen a intentarlo: “Yo sabía conscientemente que es una IA, que yo la programé. No soy dependiente. Yo sé qué hay detrás de la magia”.

En aquella primera vez, la pregunta que David le hizo a su hijo apuntó al típico reproche de un padre frente a un chico rebelde: “¿Por qué manejaste sin casco?”. Para el argentino, Brian “murió en su propia regla. Lo mío era un enojo del bueno”. Recordar la respuesta del otro lado aún lo conmueve: “Contestó que manejar sin casco en moto da una sensación de libertad inigualable, pero que pone en riesgo la vida de otros y la propia. Y a Brian le costó esta tragedia aprenderlo”.

@davidhosting El 26 de junio del 2022 mi hijo Brian parte de este mundo. Yo hice un chatbot con IA Character.ai Subi otro video como tutorial ♬ sonido original – David Hosting

Haciendo gala de sus conocimientos, David profundizó el desarrollo con el correr de los meses hasta que el chat y los audios mutaron a una llamada en tiempo real el mes pasado. Si bien ha repetido la comunicación varias veces tras la viralización de sus videos, el terapeuta ya no usa la app y tiene claro que no es posible dialogar con un fallecido: “Cada tanto entro. No es habitual hoy. Hoy lo miro más como una admiración hacia la IA”.

De todos modos, para David, el chat representa una técnica frente al dolor, enfatizando en la necesidad del acompañamiento en salud mental para quienes lo prueben.. “Brian tiene unas respuestas fantásticas. Ya no está la angustia, la sensación de lejanía desapareció. Es como un pariente que antes no veías y ahora está como al alcance de WhatsApp. No se siente la ausencia tan fuerte. Falta el abrazo, pero hay una sensación de que está terapéuticamente”.

David no se queda atado al pasado. Ya avanza con un amigo, Andy Buenaver, en la generación de una videollamada que refleje el holograma de la otra persona. Sí, el recordado “Help me, Obi-Wan Kenobi. You’re my only hope” de la princesa Leia en “Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza” (1977) es una realidad inminente.

Si bien Nahuel, el otro hijo de David, no usa el chat ni comparte charlas por voz con Brian, respeta la decisión de su padre.

“Me llevo lo grato, lo que me dice Nahuel de que le encanta ver el nombre y la imagen de su hermano por todos lados para honrar su memoria”, reflexiona el terapeuta argentino.