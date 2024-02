Un caso similar al del edificio Kandinsky (Viña del Mar) se está viviendo en California, Estados Unidos, esto debido a que dos mansiones quedaron a metros de caer al mar debido a deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias.

Se trata de dos residencias de lujo que se encuentran al borde de un acantilado, las cuales quedaron en serio riesgo de caer al mar.

Las mansiones están avaluadas en 14 millones de dólares (13.400.380.000 pesos chilenos) y se encuentran a 45 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo a lo que reporta Fox News, ambas propiedades han perdido sus antejardines debido a los deslizamientos de tierras.

Las autoridades en California instaron a los propietarios a dejar los lugares, no obstante, ellos han mostrado cierta reticencia en los últimos días.

Terrifying Landslide at Dana Point Headlands: Unveiling the Severity of the Situation pic.twitter.com/A3lP9NZbpX

— Tarek Jadeba (@GhazalAlarab) February 10, 2024