Los hechos ocurridos hace dos meses, en territorio estadounidense, tienen a la comunidad dividida, debido a que algunos defienden la inocencia del menor de edad, pese a que éste llamó al sistema de emergencias 911, asegurando: “Yo la maté”, en referencia a su joven madre.

Dos semanas antes de ser asesinada, la víctima tuvo una hija, quien dormía apaciblemente en su cuna cuando su madre fue ferozmente apuñalada casi 50 veces.

El crimen tiene conmocionada a la comunidad hispana. En redes sociales, muchos sostienen que, en la grabación del llamado para reportar el crimen, se escucha una voz masculina gritándole cerca al presunto homicida.

Incluso, la abuela materna del menor de edad, tratado como un criminal adulto, defiende su inocencia. Otros, entre estos los fiscales del caso, piden que caiga todo el peso de la ley sobre éste, según medios como Telemundo.

La llamada de emergencia al 911: “Yo la maté”

El pasado 12 de octubre, la vida de una familia hispana quedó marcada para siempre, conmocionando a un país entero y a la opinión pública más allá de éste.

Derek Rosa, de tan sólo 13 años, llamó a la policía desde su departamento en Hialeah, Florida, haciendo una escalofriante confesión a la operadora de turno quien recibió su llamada.

Con una voz de llanto, Derek le pide a la operadora hablar en inglés y enviar agentes a su hogar, diciendo: “Yo la mate”. Se refiere a su madre, Irina García, de 39 años. Cuando la operadora le pregunta la dirección, este no es capaz de decirla. Tampoco, donde estaba el arma homicida.

– Derek Rosa: “Le puse, déjeme ver, espere… Lo puse en el piso, adentro de… No, espere, ¿a dónde está? No puedo encontrar el cuchillo.

– Operadora 911: “No lo puedes encontrar. ¿Dónde está tu hermana?”

– Derek Rosa: “Está en su cuna, dormida. Yo no…”

– Operadora 911: “Qué edad tiene tu hermana?”

– Derek Rosa: “Ella sólo tiene como una semana de nacida”

– Operadora del 911: “Y tú no la tocaste, ¿correcto?”

– Derek Rosa: “No, yo no la toqué”.

Derek busca en los cajones de la casa un recibo con la dirección exacta del lugar, pero tarda en hacerlo. En tanto, la operadora le pregunta si la madre está respirando. Él confirma, “Ella está muerta, señora”.

“Mi padrastro tiene dos armas”

La agente, al teléfono, le vuelve a preguntar ¿por qué lo hizo?, pero Derek evade la pregunta y responde que “hay sangre por todo el piso”, describiendo una escena como si la acabara de descubrir. De repente, habla del esposo de su madre.

– Derek Rosa: “Mi padrastro tiene dos armas de fuego. Tiene una Glock 19 y también una Beretta. Tiene la Glock 19 con él”

– Agente del 911: “¿Está tu padrastro contigo?”

– Derek Rosa: “La Beretta yo la tengo conmigo. Yo iba a matarme, pero no quería. No quería”.

Luego, Rosa asegura que su padre no está con él, que es camionero y viaja muy lejos de casa. Mientras la operadora le pregunta dónde está el arma, y el joven le dice que no puede encontrar la dirección, le proporciona el nombre de la pareja de su asesinada madre. Fran Ramos.

De repente, Derek grita y, en cuestión segundos se disculpa. “Algo de mi mamá se cayó, me asustó. Uno de sus bolsos se cayó”, asegura. En tanto, encontró la dirección de casa, comprometiéndose a esperar a los policías, lejos de las armas (cuchillo y Beretta).

“Mi padrastro me está llamando (por teléfono), ¿le contesto?” La agente le dice que no. Luego, Rosa le confiesa que le contó a sus amigos, preguntándole si estuvo bien. Confirma que les envió fotos de lo sucedido y que tocó muchas cosas dentro de la casa. Se escucha preocupado por eso.

“Yo la maté”: Derek saluda a su abuela materna y se quiebra en corte

La madrugada del 13 de octubre pasado, a pocas horas de que su madre fuera asesinada de casi 50 puñaladas, junto a la cuna de su hermana, La policía encontró suficientes indicios para arrestar a Derek Rosa, como principal sospechoso del crimen. En el marco de las investigaciones, fue recluido en una cárcel local, junto a adultos infractores.

El pasado 14 de diciembre compareció en corte y, en un video que se volvió viral en TikTok, aparece saludando a su abuela materna, Isabel Acosta, quien está hecha un mar de dolor por la muerte de su hija y el arresto de su nieto. El registro cuenta con casi 40 millones de reproducciones.

Por medio de señas, se comunican a distancia. Él le pregunta por qué llora, ella le responde que está bien. Poco después, se le ve llorando en corte, al ser presentada la grabación de su voz en el sistema 911.

Nada, excepto el amor de su abuela y padre biológico, José Rosa, además de su familia, parece ir a favor del adolescente. En su celular encontraron búsquedas de cuchillos para matar y cortar huesos, además de otras relacionadas a cómo dañar la arteria aorta.

Ademas, figuran las dos fotografías enviadas a su amigo de videojuegos en línea, con quien se identificaba como “Sweden”, a quien le aseguró: “maté a mi mamá”.

Derek Rosa y el espectro autista

Un juez le negó a Derek Rosa la petición de sus abogados de ser enviado a un centro de detención de menores en Florida, según lo publicado por la cadena Univisión.

Según abogados criminalistas como Sabino Jauregui, la petición fue denegada “Para mostrar que este es un homicidio frío, calculado y que él puede ser un peligro para otros juveniles. Definitivamente para todos, para el juez, para la fiscalía, para la defensa, es un caso difícil”.

En tanto, en redes sociales, el video en la casa de Derek, demuestra que la figura que apuñaló a su madre no es la del adolescente. Algunos, apuntan al padrastro del menor, pero no hay antecedentes que comprueben su presencia en casa la noche del crimen.

Las investigaciones siguen su curso y hay evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para determinar si el adolescente mató a su madre y por qué lo hizo.

Uno de los médicos que lo evaluó, declaró en tribunales que el acusado podría ser autista, debido a algunos signos vistos durante la evaluación.

“Yo la mate”: el destino de Derek, pese al apoyo en redes sociales

Sin duda, el caso de Derek Rosa, el adolescente que confesó haber matado a su madre de 46 puñaladas, estaría echado. Sumado a su confesión, figuran las pruebas en su celular de cómo asesinar con cuchillo y que su padrastro no estaba en casa el día del asesinato.

Pese a esto, el joven se declaró “Inocente” de los cargos de asesinato en primer grado. Su abogada, cree, en tanto, que se le están violando sus derechos al ser juzgado como adulto y no tomar en cuenta que no posee historial delictivo.

Su padre, José Rojas, aseguró que “lo que pedimos es una segunda oportunidad para ayudarle a que crezca y que sepa que nosotros estamos aquí para apoyarlo”. Sus familiares enviaron al menos 26 cartas, asegurando que se trata de un menor sin antecedentes policiales, sin enfermedades mentales diagnosticadas y con excelentes notas, algo que las autoridades corroboraron.

Pese a lo anterior, el juicio en un tribunal para adultos sigue en pie. De ser hallado culpable, el adolescente de 13 años, podría ser condenado a pena de muerte o, cuando menos, a cadena perpetua. “Mi nieto, es el mejor del mundo”, declaró ante Telemundo, su abuela, Isabel Acosta.