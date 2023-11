Meteorólogos nacionales ya han alertado respecto a lo que podría traer consigo el verano 2024 para Chile, marcado por la presencia del fenómeno del niño. En este contexto, un estudio expuso un análisis que no parece ser alentador: las muertes por calor extremo se incrementaron un 225% en Chile.

El informe fue elaborado por la revista The Lancet Countdown on Health and Climate Change y publicado por el sitio Meteored.

Una de las conclusiones más preocupantes indica que, sólo en un par de décadas, las fallecimientos de personas mayores por golpes de calor se elevaron por sobre el 200%.

Pero eso no es todo, ya que la publicación reveló que “Chile ostenta el tercer puesto en Sudamérica con el mayor incremento relativo de muertes asociadas a las temperaturas máximas extremas”.

Los análisis estuvieron centrados en comparaciones entre los periodos de 2000-2004 y 2017-2021.

Aumentan muertes por calor extremo en Chile

“En el lapso 2000-2004, se estima que murieron 173 seres humanos mayores de 65 años en nuestro país debido a las altas temperaturas; mientras que en el periodo 2017-2021 perecieron 569 personas adultas”, indican.

Asimismo, también se asegura que las zonas que más riesgo contemplan con el centro y norte del país, específicamente desde la Región Metropolitana hasta Arica y Parinacota.

“El grupo de mayor riesgo lo integran: mayores de 50-60 años, personas con comorbilidad, a quienes fisiológicamente les resulta difícil adaptarse con rapidez a los cambios ambientales como las temperaturas, gente con baja red de apoyo social o quienes trabajan al aire libre con esfuerzo físico como en el campo o la construcción”, indicó la publicación.

Lo cierto es que estos datos dejan a Chile dentro de los tres países que más aumento de decesos han tenido en los últimos años, debido a golpes de calor.

Esto ya que el país sólo es superado por naciones que se encuentran en el norte de Sudamérica, como Ecuador y Guyana.