Los retos virales siguen en apogeo, sobre todo en redes sociales como TikTok. Pero, en algunos casos son perjudiciales, especialmente en menores de edad. Para ejemplo: el arresto de una niña de 11 años en Estados Unidos, luego de realizar uno de estos.

Una jornada de trabajo se vio interrumpida por una llamada que daba cuenta de un rapto. Sin embargo, todo se salió de control, debido a la complejidad de la información que esta contenía.

Si el internet se caracteriza por un acceso abierto a todo público, en Estados Unidos las autoridades también tienen luz verde para proceder contra los infractores, a veces, sin importar su edad o madurez cognitiva.

Este caso tiene esas y otras características, que generaron debate dentro y fuera de territorio estadounidense, por las causas y efectos de una broma al sistema de emergencias 911.

El arresto de una niña de 11 años, que fue esposada: detalles de su delito

Lo que ocurrió el pasado 26 de julio, en una vivienda en el centro de la Florida, fue detallado por medios como Univisión y luego replicado en otros de Sudamérica, entre estos, RCN.

Una menor de edad llamó al sistema de emergencias 911, estando al interior de su casa, donde inventó toda una trama que preocupó a los operadores de dicho sistema, cuando les dijo que una amiga de 14 años fue raptada.

Los agentes escucharon la voz, asegurando que se llevaron a la adolescente, a la fuerza; que el raptor era un hombre armado que la introdujo a una camioneta.

No fue todo. Durante una hora y media, la niña entregó información, dando detalles como el color del auto en el que iba su amiga (blanco). Además, dijo que subió a un todoterreno de color azul para seguirlos y hasta brindó una descripción del supuesto hechor y la zona por la que se movían.

De inmediato, varios oficiales se desplegaron hasta la escena del presunto rapto y fue necesario elevar un avión para buscar a la adolescente. Pese a esto y tras varias horas del operativo, se dieron cuenta que todo se trató de una broma. El resultado: el arresto de una niña de 11 años.

Un “reto de TikTok” que acabó muy mal para una menor de edad

Luego de varias horas, por tierra y aire, buscando la camioneta blanca descrita en la extensa llamada al 911, las autoridades se dieron cuenta de una realidad común, pero grave: todo era una falsa alarma.

Sin embargo, desde 2021, una reforma penal en Estados Unidos permite aplicar entre 6 meses y cuatro años de prisión, a quienes realicen bromas y brinden información falsa al sistema de emergencias. Los menores de edad no son excepción.

Con una hora y media de llamada en curso, los operadores dieron con la localización del teléfono móvil desde el que se hizo el presunto pedido de ayuda. Fueron a dar a una casa en el centro de la Florida, donde estaba una niña con el celular con el que había llamado para reportar el secuestro.

Los oficiales le preguntaron qué la motivó a hacer la broma. Ella, respondió que se trataba de un reto en TikTok. Sin embargo, no dudaron, tras la respuesta, de proceder en su contra. La niña de 11 años quedó bajo arresto, esposada, como si fuera un adulto.

“Hoy desperdició recursos valiosos que podrían haber ayudado a otra persona que legítimamente necesitaba nuestra ayuda”, publicó en un comunicado, el alguacil del condado de Volusia, Mike Chitwood.

¿Qué pasó tras el arresto de una niña de 11 años?

Poco a poco, tras recibir la información de la niña que hizo la broma en el sistema de emergencias 911, fingiendo el rapto en camioneta de una amiga de 14 años, los oficiales sabían cuál era el procedimiento a ejecutar.

A pesar de que se trataba de una menor de edad, todo culminó en el arresto de la niña de 11 años, ante la ausencia de sus padres.

“Mantén la calma. Podrás hablar con tus padres, nada va a pasarte. ¿Me entiendes?”, le preguntaba uno de los agentes, mientras ella asentía entre sollozos, al darse cuenta de lo cara que salió esta broma.

Otro agente, en el video de cerca de 30 segundos, asegura que esto es una muestra de lo que puede ocurrir a una niña de 11 años. Una lección tras una “broma estúpida”, que tiene que ser tomada en cuenta en el futuro.

Las imágenes de la infante, esposada y siendo trasladada de su casa a una comisaría, para seguir indagando el por qué de la broma, ha dado de qué hablar en redes sociales, donde algunas personas se mostraron a favor de la decisión policial. Sin embargo, otras no tanto.

“Momento/ wait??? Ella no es culpable de la falta de campañas sociales. Ella no es culpable de la falta de programas educacionales de las presentes juridicciones. Ella no es del todo culpable del influencismo (sic) de las redes comunicativas”, aseguraba el usuario de Instagram, Héctor Lerma, en la publicación de Univisión.

Por su parte, Claudia León, aseguró: “Que bueno. Esto es un mensaje contundente. Las autoridades y las instituciones no son un juego. Tenemos que trabajar más y enseñar que hay consecuencias”.

El destino de la menor de edad es desalentador. A su corta edad fue llevada a una correccional de menores en la Florida, donde espera por un proceso para saber si debe quedarse permanentemente en ese lugar, o no, tras quedar arrestada por realizar un reto en TikTok, el cual le costó su libertad.