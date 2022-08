Un hombre alemán tiene dividida a las redes sociales, luego de contar que no va a compartir la herencia de sus padres con su hermana, quien asegura que se está quedando en la calle.

La historia comenzó a viralizarse en Reddit, donde él publicó la situación. De acuerdo a su relato, su hermana rechazó la herencia de sus padres hace años, pero ahora la está pidiendo de vuelta.

“Mis padres hicieron un trámite legal con unos abogados para dejar a mi hermana fuera de su patrimonio”, comenzó diciendo el hombre.

El hombre contó que la relación de sus padres y hermana jamás fue buena y que ella se fue del hogar a los 16 años. Él trató siempre de mantenerse neutral, y se reunía con la mujer frecuentemente, a la vez que se convirtió en cuidador de sus padres.

“Mi papá murió de cáncer hace 6 años y mi madre, que tenía demencia, murió el año pasado. Los cuidé a ambos hasta que lamentablemente fallecieron”, contó.

Si bien el hombre reconoce que sus padres fueron “injustos con mi hermana”, él los amaba.

La herencia en cuestión

De acuerdo al sujeto, que no reveló su nombre, sus padres contrataron abogados y pusieron la casa y otras cosas a su nombre cuando enfermaron, “para que mi hermana no tuviera nada”

“Cuando mi madre murió, le ofrecí a mi hermana darle la mitad de lo que mis padres me dieron, pero ella se negó y dijo que no necesitaba nada de ellos”, continuó.

El problema está en que el dinero que heredó ya no existe. Además de invertir en arreglos de la casa -donde actualmente vive-, usó parte de la herencia para pagar deudas suyas y de sus padres, y emprender con una panadería “que todavía no anda bien”.

Hace algunos días, su hermana lo contacto para pedirle el dinero de la herencia que le ofreció debido a que se encuentra en una precaria situación económica.

“Le dije que ya no se lo puedo dar porque yo también tengo deudas y cuento con usar el dinero”, relató.

“Me llamó y me dijo que sus hijos se quedarán sin hogar si no le doy el dinero. Me siento mal, pero no puedo ayudarla ahora, tengo algo de dinero de la herencia, pero como dije cuento con eso para pagar mis propias deudas”, agregó.

“¿Me equivoco al no querer compartir este dinero con ella?”, preguntó el sujeto.

Las opiniones

Los comentarios llegaron de inmediato. Mientras algunos aseguraban que era su deber ayudar a su hermana, otros respaldaban su decisión.

“Si realmente se lo ofreciste y ella se negó, no tienes ninguna obligación con ella ahora”, escribió un usuario.

“Fue generoso el ofrecer a la hermana dinero al que nunca tuvo derecho… Esa oferta no es para siempre”, agregó otro.

Según un estudio realizado por la compañía de servicios financieros Ameriprise en 2017, la división de herencias es una de las principales causas de disputas entre hermanos, consignó Newsweek.