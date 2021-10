TikTok es una plataforma con una infinidad de variedades temáticas, algunos prefieren bailar mientras que otros gustan de mostrar sus habilidades. Sin embargo, también cada cierto tiempo surge una nueva tendencia que muchos jóvenes comienzan a replicar, desafíos como masticar “bombas de detergente” hasta algunos más antiguos como el de la canela en polvo.

Pero hay algunos retos que superan los límites de lo legal y llevan a los menores a cometer actos delictivos que pueden dañar a otras personas.

Así ocurrió en Covington High School, EEUU, según informó el BRProud cuando una estudiante identificada como Larrianna Jameese Jackson, de 18 años, se acercó a su profesora discapacitada para segundos más tarde comenzar a golpearla salvajemente.

En el video podemos ver como una estudiante graba a Larrianna discutiendo con su profesora de 64 años y, segundos después, comienza a agredirla cruelmente.

Las autoridades rápidamente se llevaron a Larrianna hasta la comisaría para investigar los hechos mientras que la profesora fue llevada hasta un centro asistencial.

Según la policía, el motivo aparentemente de este terrible acto fue para intentar superar un “desafío” de redes sociales que consistía en eso: “Golpear a tu profesor”.

Al publicarse los hechos en los medios estadounidenses, TikTok compartió un comunicado en Twitter donde señaló “El rumor del desafío ‘Golpea a tu profesor’ es un insulto a los educadores de todo el mundo. Y aunque esto no es una tendencia en TikTok, si en algún momento aparece, el contenido será eliminado“.

The rumored 'slap a teacher' dare is an insult to educators everywhere. And while this is not a trend on TikTok, if at any point it shows up, content will be removed. Learn more about practicing responsible behavior here: https://t.co/68VWesl9rf

— TikTokComms (@TikTokComms) October 6, 2021