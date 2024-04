Un grupo de estudiantes golpearon a otro en dependencias del Liceo Técnico Profesional People Help People de Pullinque, en Panguipulli, región de Los Ríos, hecho que ya está siendo investigado por la Superintendencia de Educación.

En el baño del recinto se registró una pelea que se viralizó por redes sociales. En las imágenes, se ve a un grupo de alumnos que estaban golpeando la puerta de una cabina que consiguieron abrir a patadas.

En el interior estaba otro estudiante que es golpeado a puños en el rostro mientras a lo lejos se oían gritos de “pégale” o “dale”, tal como queda en evidencia en el siguiente registro:

Un hecho que generó el repudio por parte de la dirección del Liceo People Help People de Pullinque, que a través de una declaración publicada en sus redes sociales indicaron que rechazan cualquier tipo de violencia que ocurra al interior del establecimiento.

Sumado a eso, hacen un llamado a la tranquilidad, ya que se activaron los protocolos que el marco legal permite y el manual de convivencia, cumpliendo con los procedimientos exigidos por el Ministerio de Educación.

Sobre el caso se refirió el seremi de Educación, Juan Pablo Gerter, que confirmó el inicio de una investigación por parte de la Superintendencia.

La autoridad afirmó que desconoce si se aplicaron medidas disciplinarias contra los estudiantes involucrados en esta pelea, afirmando que eso depende del establecimiento.

No obstante, al tomar contacto con el Liceo People Help People de Pullinque evitaron referirse sobre esta situación, aunque sí adelantaron que presentaron una denuncia ante Fiscalía, lo que aún no ha sido confirmado por el Ministerio Público pese a las consultas de La Radio.