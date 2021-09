“Se creía intocable”. Es una de las frases que se desprende de los relatos de esta, que es calificada como una espeluznante situación desde la vecina Argentina.

El abogado de las hermanas Leguizamón es quien la pronuncia, pero es de las más livianas, considerando todo lo que las jóvenes, y en particular una, tuvieron que contar ante un tribunal de Morón (provincia del Gran Buenos Aires).

Y es que su padre, el empresario Alejandro Rosario Manuel Leguizamón, enfrenta a la justicia acusado de abuso sexual y violación contra sus 4 hijas. En total tiene seis hijos, los otros dos son varones.

Cuando llegó la denuncia, corría el 2016. Sin embargo, Romina (31 años) asegura que había sido reiteradamente abusada desde que estaba en el jardín de niños. Años después, fue violada por su padre, quien además le hizo una escalofriante propuesta. Todo se lo contó al programa televisivo Primer Plano.

“Él quería que yo sea su pareja. En la carta que me escribió me pedía que vayamos al psicólogo y que la lleve a mamá porque ella tenía que entender lo que estaba pasando. Que supuestamente, para él, era normal”.

Su padre la miraba, según su relato, como una pareja y no como su hija. Quería que todos asumieran una realidad tan anormal como la situación que estaba haciendo pasar a su hija.

“Y bueno cuando leí la carta, después de que me la entregó, me la sacó y luego de eso, camino de mi casa, me quiso llevar a un hotel. No me preguntes cómo, pero como pude me quise tirar del auto y eso hizo que se arrepintiera. Se puso a llorar, me pidió disculpas y eso fue todo lo que pude soportar y después me fui”, asegura Romina Leguizamón, quien puso la denuncia contra el hoy imputado.

Leguizamón estuvo prófugo de la justicia hasta 2019. Huyó a La Matanza y adoptó una identidad falsa. Rafael Castillo se hizo llamar en ese lugar donde fue apresado para responder ante las autoridades. Esta semana, llegó el momento del juicio y por eso han trascendido algunos detalles del escalofriante suceso en Morón.

Junto a Romina, en el programa televisivo, aparece su hermana Evangelina, quien habló muy poco, a diferencia de la principal víctima.

– “¿Vos también has sufrido abuso por parte de tu padre?”, le pregunta el entrevistador.

– “No al punto que ha sufrido ella”, le responde la joven, confirmando que fue abusada, pero no violada como su hermana mayor. Sin embargo, en el programa dejan en claro que el sufrimiento no ha sido menor para ninguno de los hermanos que conforman este núcleo familiar.

“Es una bestia”, dijo el abogado de la familia, Yamil Castro Bianchi. “No es el único hecho. Uno de los hermanos manifestó que él (el acusado) decía que quería ver sangre y les tiraba un cuchillo para que se peleen entre ellos. Ha hecho desnudar a su esposa, le apuntó con un arma de fuego para que salga a la calle. Sucesos que yo creo que ni siquiera un animal los hace”, aseguró el letrado.

Se me fue un poco la mano: el acusado de violar a sus hijas

De la carta que presuntamente escribió Leguizamón a su hija, se desprende otra frase que ha sido de las más usadas en su contra en los tribunales: “Lo mío con vos no es abuso, es incesto. Yo estoy enamorado de vos”.

Al momento de los interrogatorios y de las respuestas, el imputado ha sido espeluznantemente ambiguo. En una de las oportunidades, aseguró: “A veces se me iba la mano”, cuando le cuestionaban sobre los presuntos abusos en su hogar. No obstante, en otras ocasiones, aseguró que todo se trata de un plan orquestado desde su familia para quedarse con su fábrica de membranas (materiales asfálticos y otros).

Sim embargo, la sección fiscal en Morón, a cargo de la acusación, tiene a favor varios testimonios que incriminan al empresario como autor de abuso sexual, abuso sexual gravemente ultrajante reiterados, abuso sexual con acceso carnal reiterados, todos ellos agravados por tratarse de sus hijas y por vivir bajo el mismo techo.

“Decirle a su propio socio, que declaró en la causa, que estaba de novio con su hija… El socio le dice, después del allanamiento, cuando se entera de esta situación: ‘No queremos que traigas tus problemas acá, necesitas entregarte a la justicia y hacer un tratamiento, porque esto no está bien lo que está pasando"”, comentó el abogado Yamil Castro Bianchi.

La fiscalía número 11 de Morón, que levantó la causa contra el empresario, Alejandro Rosario Manuel Leguizamón, de 55 años, está pidiendo una pena de 20 años de prisión contra el imputado.

El juicio se ha vuelto extremadamente mediático en Argentina y fuera de este territorio, además de una ventana para las organizaciones que velan por los derechos de la niñez y de las mujeres, para que se castigue de forma ejemplar a los violadores. En esta ocasión, las hermanas Leguizamón, aseguran que su figura de mayor protección en el hogar se convirtió en su peor enemigo.

“Desde que tengo uso de razón fui abusada muchas veces, lo denuncié porque ya era demasiado el acoso. Me costó mucho tiempo tomar esa decisión”, aseguró Romina, su principal víctima.