Horas de profunda crisis se viven actualmente en Afganistán, país que sólo en 10 días fue tomado por los insurgentes talibanes, luego de la retirada del ejército de Estados Unidos del lugar.

La situación ha generado profunda preocupación de la comunidad internacional, quienes prevén un descenso considerable del país en temas como el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, teniendo en cuenta que los talibanes se rigen por la estricta ley islámica.

En este contexto, durante las últimas horas comenzaron a circular imágenes de una periodista estadounidense llamada Clarissa Ward, dando cuenta de un duro antes y después en su profesión con la llegada de estos grupos.

De esta forma, se indicó que antes la reportera podía reportear desde las calles vistiendo de forma libre y colorida, mientras que ahora sólo debía salir utilizando hiyab y túnicas negras.

La situación da cuenta de los complejos cambios que se están dando para la vida de las mujeres en el país, debido a que los talibanes utilizan la estricta Ley Islámica.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021