La denuncia de una joven española por un supuesto hecho de discriminación ha abierto un nuevo debate en España. El pasado 7 de agosto la involucrada sostuvo que se le impidió ingresar a un bus del transporte público en Valencia, debido a su vestimenta y usar una polera escotada.

El caso fue dado a conocer por Cristina Durán, quien en Twitter aludió directamente a la empresa ETM Valencia por el trato recibido.

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, expuso Durán.

El mensaje tuvo gran cantidad de reacciones durante esa jornada, entre quienes tacharon el hecho como discriminatorio y los que indicaban que la muchacha no estaba vestida adecuadamente para un lugar público.

Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación? pic.twitter.com/fwDxdBa0cK — Cristina Durán (@CristinaD20) August 7, 2021

El mensaje fue respondido al día siguiente por la empresa involucrada, quienes se comprometieron a llevar a cabo una investigación por el hecho.

“Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por mensaje podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia”, indicaron.

Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia. — EMT València (@emtvalencia) August 8, 2021

El tema ha sido discutido incluso por autoridades de aquel país, quienes sostuvieron que en Valencia no existe una ordenanza municipal que impida a las personas a pasear sin polera o blusa.

Anaïs Menguzzato, representante de la Policía Local de Valencia, indicó a El País que en ocasiones los funcionarios pueden aconsejar, aunque nunca multar.

“Según las normas y ordenanzas se podría pasear sin camiseta o en bikini, aunque la policía puede animar a los ciudadanos a que se vistan para ir por el centro de la ciudad, pero no multarles”, comentó.