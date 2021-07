Medios internacionales confirmaron hace algunos días la muerte de un sudafricano llamado Sydney Petros Mabuza (57), conocido como el mayor cazador de rinocerontes de su país y uno de los más conocidos a nivel mundial.

De acuerdo a lo informado por CNN, el hombre fue emboscado cuando estaba dentro de su auto en un barrio de Mpumalanga, a plena luz del día. En ese momento recibió 17 impactos de bala en su cuerpo, los cuales fueron percutados por presuntos sicarios.

Los antecedentes indican que Petros, conocido allá como ‘Mister Big’, tenía no menos de 15 denuncias y juicios por tráfico y muerte de animales protegidos, en su mayoría rinocerontes.

Quien se refirió a esto también fue una activista de vida silvestre de Sudáfrica llamada Jamie Joseph, perteneciente a Saving the Wild, quien indicó que trataron por varios años de llevar al hombre ante los tribunales.

“Mabuza tenía en nómina a muchos magistrados y policías, y no me cabe duda de que el juicio habría sido saboteado. No hay voluntad política en Sudáfrica para salvar al rinoceronte”, expuso en redes sociales.

Por su parte el jefe de policía en Mpumalanga, Leonard Hlathi, señaló que la situación podría haberse tratado de un ajuste de cuentas en el cual el cazador estuvo involucrado.

“El hombre recibió disparos a plena luz del día en la ciudad, frente a la gente y creemos que la gente ha visto y conoce a los sospechosos. Pedimos al público que se ponga en contacto con la policía de forma anónima”, sostuvo en un comunicado.

“No queremos especular si esto estuvo relacionado con pandillas o no, pero la investigación nos va a guiar”, agregó.

Hay que señalar que Sudáfrica prohíbe totalmente la caza furtiva de animales en su territorio, aunque ésta de todas formas se lleva a cabo en algunos parques nacionales de forma ilegal y clandestina.