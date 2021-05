Julie Cousin se convirtió en un ejemplo de humildad para Inglaterra debido a una carta que le escribió a su ex jefa luego de jubilar de su vida laboral como empleada de limpieza.

“En un mundo en el que puedes ser de todo: sé amable”, escribió la mujer quien estuvo 35 años desempeñándose como empleada de la limpieza y que motivó a su hijo a publicarla en Twitter, desatando la inmediata viralización de la misiva.

“Hola chicas, mañana limpiaré por última vez para HSBC. ¡He preparado un balde con los materiales de limpieza para el próximo personal de limpieza, quien quiera que sea! Dejé el trabajo Julie (refiriéndose a la exjefa) después de la forma en que me reprendiste en la oficina. Fuiste agresiva y cruel, pero eso es un reflejo de tu persona, no de la mía”, comenzó diciendo Julie.

“Así es que en el futuro, por favor, recuerden todas: En un mundo en el que pueden ser cualquier cosa, sean amables. Porque no son mejores que el personal de limpieza”, concluyó la mujer en su carta que en poco tiempo superó los 150 mil me gustas en la red social.

And this is why I love my mum. She’s been cleaning banks for 35 years and today walked out with this lovely note left for that awful manager. Happy retirement Mum – always have the last laugh eh! 💚☺️ #Tada pic.twitter.com/u8G73MTPMA

