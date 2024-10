Un hombre conocido en Estados Unidos como el nuevo “Teniente Dan” (en relación al personaje de Gary Sinise en Forrest Gump) sobrevivió al huracán Milton en su velero anclado en la bahía de Tampa.

La noticia fue confirmada por revista People durante este jueves, al asegurar que la persona estaba viva en su embarcación.

El nombre real de este personaje es Joe Malinowski, quien se negó a evacuar la zona, pese a las advertencias de las autoridades.

“Actualización del teniente Dan: sobrevivió para hablar de su noche salvaje cabalgando sobre el huracán Milton en su velero de 20 pies (6 metros)”, indicó la policía.

Hasta ahora, Malinowski sólo ha hablado con el reportero Kevin ODonnell, de la cadena Fox.

En una breve charla, el aludo expuso: “No fue tan terrible como pensé al inicio”.

"Lieutenant Dan" UPDATE : He survived to talk about his wild night riding out Hurricane Milton on his 20 ft sailboat. #LieutenantDan #HurricaneMilton pic.twitter.com/Ao6pkf0q2I

— Kevin ODonnell Fox13🟦 (@ODonnellFox13) October 10, 2024