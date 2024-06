Lippi es una empresa importante en el rubro de la ropa de invierno y outdoor, compitiendo mano a mano con otros gigantes de la industria.

Lo cierto es que, hace no mucho, pocas personas sabían que esta empresa es de origen chileno, siendo su creador un hombre llamado Reinaldo Lippi.

Fue precisamente este empresario quien se volvió viral hace un par de días, al publicar un video donde pide detener los reclamos, hacia su persona, por fallas de los productos.

De hecho, en el mismo registro mencionó que hace más de una década no tiene relación con la empresa antes mencionada.

“Yo les quiero contar que hace más de 10 años que no estoy en la compañía, y, sin embargo, hasta el día de hoy me siguen llegando, este último tiempo, sobre todo, muchos reclamos”, indicó en el registro.

“Y yo les pediría por favor que esos reclamos los conduzcan por los canales oficiales de la compañía o simplemente al Sernac. Pero por favor les pido que no me lo hagan a mí más, porque estoy constantemente dando explicaciones y eso no me gusta y me da un poquito de pena”, añadió.

Hay que señalar que Reinaldo Lippi creó la marca hacia el año 1985, como pionera en accesorios de montaña y senderismo.

No obstante, debió retirarse de la sociedad, iniciada en 2004, durante el año 2013, luego de demandas y una serie de conflictos.

En la actualidad está dedicado a otro tipo de emprendimientos, relacionados a la sustentabilidad y medioambiente.