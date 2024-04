Sabido es que Kate Middleton es una aficionada a la fotografía. La Princesa de Gales suele retratar los momentos familiares, algunos de ellos incluso siendo publicados en redes sociales.

Middleton ha continuado con este hobby en este tiempo, mientras se encuentra en tratamiento para superar un cáncer que fue diagnosticado en enero pasado.

De hecho, la esposa del Príncipe William publicó en las redes sociales de Kensington Palace una foto de su hijo menor, el príncipe Louis.

Esto se dio en el cumpleaños número seis del pequeño, quien es hermano de George y Charlotte.

“¡Feliz sexto cumpleaños, príncipe Luis! Gracias por todos los amables deseos de hoy”, se escribió en la cuenta de los herederos al trono.

Presente de Kate Middleton

Hay que señalar que Kate Middleton confirmó el padecimiento de cáncer el pasado 22 de marzo, en un video que fue divulgado por la cadena BBC.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, indicó Kate.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, agregó.

Producto de aquello, la familia se trasladó hasta la residencia real de Norfolk, en búsqueda de mayor privacidad.