Tras ser abordada por un tiktoker en la calle que le preguntó por “lo peor que la había pasado en su vida”, una joven española reveló una insólita historia. Hace un tiempo había pactado una cita con el mejor suscriptor de su cuenta de Only Fans. Cuando llegó al lugar acordado, se encontró con su padre.

La chica contó que la anécdota le sucedió hace ya unos 6 o 7 meses, cuando abrió un perfil en la plataforma de suscripción de contenido erótico.

“Me llegó un suscriptor que yo veía que me pagaba mucho. Por cada foto, a lo mejor, me pagaba 1.000 euros, 1.500″, lo que equivaldría, aproximadamente, a un millón de pesos chilenos e incluso más.

“A mí no se me veía la cara, se me veía el cuerpo nada más. Y me empezó a escribir para quedar (verse)“, dijo la chica al entrevistador, agregando que, por necesidades económicas, había aceptado.

Joven concretó cita con suscriptor de Only Fans y descubrió que era su padre

“Estábamos en casa el día que yo iba a quedar con ese chico de Only Fans, le dije (a mi padre) ‘me voy a dar una vuelta yo sola’, y me dijo mi padre ‘vale, yo ahora voy para el centro’, pero yo no me imaginaba que fuera él, ni que me lo fuera a encontrar“, confesó la española.

La joven continuó relatando que al momento de llegar al punto de encuentro, vio a lo lejos a su papá, por lo que se quedó en la calle de al frente.

“Le escribo un mensaje a la persona y le digo ‘oye estoy aquí ya, ¿cómo vas vestido?’, y me describió como iba vestido, y justo iba vestido como mi padre. Me quede pal’ frente mirando y me fui”, explicó la mujer.

La joven agregó que su padre no la vio, por ende, no se enteró nunca de que su cita era su propia hija. “Me dio mucha vergüenza”, cerró la chica.