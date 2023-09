Sabido es que el Español que se habla en Chile es uno de los más complejos de entender entre los países de Latinoamérica. La excesiva cantidad de ‘chilenismos’, jergas y rapidez hacen del vocablo algo muy extraño.

En los últimos años, nos hemos ido dando cuenta del avance en el uso de una palabra en particular, la cual hace referencia a un garabato. No obstante, puede que este no sea tan grave como se cree.

La ‘Chucha’ tiene bastantes acepciones. La RAE sitúa su significado dependiendo del país en sí. En Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador se relaciona con un órgano reproductor.

Otra acepción hace referencia a su origen desde el Quechua, como “el olor pestilente que expulsa alguien cuando se siente en peligro”. También hace referencia al “mal olor de axila”.

En Chile sus usos son múltiples. A muchos los han ‘mandado a la chucha (muy lejos)’, mientras que otros se han ido hasta el lugar por sí solos.

También es utilizada para, en situaciones informales, expresar extrema sorpresa por algo (¡Chucha!). Y en otras, para expresar un panorama desalentador (‘Chucha’, está complicado).

¿Y dónde está la Chucha?

Pese a lo feo que pueda sonar, lo cierto es que la Chucha sí es un lugar y se encuentra en España, muy próxima a la ciudad de Granada.

De acuerdo a lo que publica el medio local Ideal, se trata de un bello balneario que en verano acoge a miles de turistas de Europa. También es muy apetecido por los surfistas.

Sus temperaturas son cálidas la mayor parte del año y es ‘bañado’ por el Mediterráneo, constituyendo una playa paradisiaca en aquella zona.

El poblado en sí tiene una extensión de 996 metros y un ancho promedio de 40 metros. Dentro de España se le considera, más bien, como un caserío.

Esto en parte porque ahí viven no más de 120 personas, quienes trabajan en otros lugares de Granada.

Llegar al lugar no es sencillo. Por lo general se recomienda tomar un bus desde ciudades grandes como Granada o Motril. La segunda de ellas se encuentra a sólo 10 kilómetros de distancia y posee gran capacidad hotelera.

Por todo lo anterior dejamos la invitación hecha para que, la próxima vez que lo envíen a la Chucha, puede que no sea un lugar tan malo como se cree.