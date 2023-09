Quedan días para que comiencen las celebraciones del 18 y en muchas casas ya se piensa en comprar el carbón para las parrillas, pero ¿alguien se acordó de limpiarlas?.

La empresa de limpieza y reparación de parrillas, Dr. Grill, realizó un estudio sobre este tema y se encontró con una desagradable sorpresa: el 83% de los consultados dijo que su parrilla tiene algún grado de suciedad, es decir, no la limpiaron.

La encuesta se realizó previo al 18, temporada en la que incrementa el uso de las parrillas, sin importar el frío o la lluvia.

Del total de encuestados, el 83,46% reconoció que su parrilla está medianamente sucia, muy sucia o extremadamente sucia, mientras que apenas el 16,54% aseguró que la suya está limpia.

Otro dato es que el 53,68% dijo que nunca ha limpiado su parrilla en profundidad. Entre los motivos está la falta de tiempo, no saber hacerlo, no tener ganas, no contar con los insumos respectivos y simplemente no querer hacerlo.

Parrilla sucia para el 18: son pocos los asadores que las limpian

De los pocos asadores que limpian sus parrillas, el 36,63% dijo que lo hace inmediatamente después de un asado, mientras que el 26,73% indicó que lo hace una vez al mes. El 18,81% indicó que la limpia una vez al año.

Bruno Tejada, CEO de Dr. Grill, dijo que lo que más encuentran en las parrillas sucias son hongos, restos en descomposición y grasa acumulada, lo que “genera un hábitat perfecto para bacterias, insectos, roedores y pone en riesgo la salud. Es hora de generar nuevas costumbres”.

El CEO añadió que limpiar periódicamente las parrillas permite mantener el sabor de los alimentos y asegura la eficiencia térmica del proceso, para controlar la temperatura de cocción. “Evita las llamas que pueden producirse por acumulación de grasa y que ayuda a disminuir los riesgos alimentarios. Además, una parrilla descuidada puede generar carbonización y oxidación”, agregó.