Si hay uno de los personajes icónicos de la infancia es el maestro Roshi, el mentor de Gokú, de la serie animada Dragon Ball Z.

Por lo mismo, desde la cuenta de Instagram de la Posta Central, dieron a conocer la historia de José Pino, conocido en los pasillos de Urgencia como el maestro Roshi.

Vale mencionar que el trabajador es auxiliar, desde el año 1988. Según relata empezó a coleccionar figuras del personaje, cuando un doctor le regaló un juguete del popular maestro.

Igualmente, desde Instagram, los fans de la serie festinaron con la ocurrencia del recinto hospitalario. “Estas cosas jamás las verás en Europa”, dijeron en las redes sociales.

Es por ello, que el profesional se toma con bastante humor su parecido. “Vivo buscando a mi Bulma”, dijo entre risas.

¿Por qué se viste como el maestro Roshi?

También Pino sostuvo que su fanatismo era tal, que se mandó a hacer, una polera especial para atender a sus pacientes, quienes agradecen que el auxiliar se tome el tiempo para compartir con ellos.

“Las poleras que tengo así son de uso diario. Para trabajar tengo una que me mandé a hacer especial, que hasta los pacientes me piden fotos con ella cuando me ven”, expresó.

A su vez, reveló que “al paciente le alegra porque igual le hago cosas, lo hago reírse y eso le ayuda bastante”, indicó.

Sobre todo, el funcionario de la Posta Central, aclaró que “lo que me gusta es que el Maestro Roshi tiene un temple de acero. Él nunca se daba por vencido y eso es lo que yo también encuentro que se asemeja a mí”.

Por último, afirmó que personificar al maestro Roshi, permite humanizar su trabajo. “Aquí nos enfrentamos día a día a diferentes cosas, cosas que muchas veces te hacen llorar, te marcan, otras que te hacen reír”, reflexionó.