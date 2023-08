El trabajador se volvió viral al acusar a sus compañeros que no habían ido a la obra. Tres de ellos tenían excusas insólitas.

Un albañil argentino se volvió viral en los últimos días a raíz de un duro reclamo contra sus compañeros de trabajo, en concreto el constructor denunció que muchos de ellos no van a las obras debido a que cobran bonos del Estado.

El hombre se hace llamar como el Gordo Maxi y mostró que había llegado hasta la obra y se encontraba solo.

Tan molesto estaba que incluso escribió una tabla para explicar por qué tres de sus compañeros no habían asistido en aquella jornada.

En concreto, aseguró que dos estaban en sus casas porque cobraban bastante dinero desde bonos del estado argentino.

Un tercero había sido justificado por su madre, quien no habría querido exponerlo trabajo a la intemperie. El cuarto tenía 67 años y no se había comunicado con él.

Albañil critica a compañeros por bonos

“Gabi, 27 años. Cobra tres planes y recibe un total de 150 mil pesos ($446 pesos mil chilenos). No vino”, indicó sobre el primero.

Sobre otro colega aseveró: “Marcelito, 35 años. Cobra cuatro planes de 40 mil y recibe en total 160 mil pesos argentinos ($470 mil pesos chilenos). No vino. Dice que va a la cooperativa, nunca fue. Le sacó la guacha (hija) a su mujer. Bueno, ese es problema de él. Es un atrevido”.

El tercer caso fue el más insólito: “Pablo, 32 años. Me llamó en la mañana su mamá y me dijo que no va a ir a trabajar, porque era una obra al aire libre y se iba a enfermar el bebé. Sin palabras. Un nene de mamá”.

Sobre el cuarto aseguró que se trataba de un hombre que nunca se ausentaba al trabajo, por lo que no tenía comentarios negativos.

Hay que señalar que el video generó varios comentarios, entre ellos argentinos que cuestionaron la entrega de bonos. Usuarios de ortos países sostuvieron que se “trataba de una realidad de varios países de Latinoamérica”.