Este sábado se disputó un nuevo “Old Firm”, uno de los clásicos con más historia del fútbol entre el Celtic y Rangers de Escocia, y el jugador John Lundstram fue el protagonista de la jornada.

Pero el volante del Rangers no destacó con algún tanto o por su buen cometido, sino que por un autogol y un patadón que por poco no termina con una grave lesión.

Matthew O’Riley abrió el marcador para los locales en el minuto 35 y, en el 38′, Lundstram metió el balón en propia puerta para el 2-0 parcial.

Cyriel Dessers ilusionaba a los visitantes con el descuento pero, en los descuentos de la primera mitad, se esfumó la remontada del Rangers.

En ese momento, Lundstram barrió con mucha violencia a Alistair Johnston y le propinó un patadón descomunal.

“No lo quiebra de milagro”, se comentó en la transmisión de ESPN.

Finalmente, Celtic derrotó 2-1 al Rangers y quedó a un paso de un nuevo título en la Liga de Escocia.

🧑🏻‍🦲🎙"See in real time, that's never a red card, never a red card …"

What we know for sure is, that Kenny Miller – who played for all three Old Firm teams – is a total Fanny!

John Lundstram was sent off after a VAR check🟥#CELRAN @SkyFootball 📺 pic.twitter.com/f87XDJqU0g

— Rustler (@TheRustler83) May 11, 2024