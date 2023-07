Si en la primera cita la persona parece ausente, te cela, llega tarde y no te avisa, no te deja hablar o tiene cualquier otro de estos comportamientos, piensa muy bien si quieres seguir viéndola.

Aunque en una primera cita es difícil conocer profundamente a alguien, hay ciertas señales de alerta o “red flags” que puedes detectar en ese primer encuentro.

Se trata de conductas que pueden dar indicios negativos de cómo es la persona y si la relación llegase a extenderse podrían hacerte pasar muy malos ratos.

Por lo mismo, si tu intención es tener una relación significativa más allá de un encuentro puntual y casual, deberías pensar dos veces antes de volver a tener otra cita con esa persona si observas alguna de estas “red flags”.

Y si bien, muchos podrían creer que un solo encuentro es insuficiente para juzgar a alguien, la asesora de relaciones Susan Trotter tiene un punto importante a considerar al respecto.

“Las personas tienden a mostrar su mejor yo inicialmente, por lo que si alguno de estos comportamientos o rasgos se manifiestan desde el principio, es fundamental prestar atención”, expresó la experta al portal Insider.

“Es probable que estos problemas no cambien y, de hecho, probablemente empeoren y se vuelvan tóxicos con el tiempo”, agregó.

10 “red flags” en una primera cita

Trotter enumeró una serie de “red flags” o comportamientos de alerta a los que debes prestar atención en una primera cita.

1. Llega tarde y no te avisa que se atrasó

Si tu cita llega más de 15 minutos tarde y no te avisa que se atrasó, es una señal de alerta. Es comprensible que pueda sufrir algún imprevisto como encontrarse con un taco o una reunión laboral que duró más de planificado, pero una muestra de respeto es que te avise.

“Él o ella debe valorar tu tiempo”, dice Erika Ettin, fundadora del sitio de citas A Little Nudge.

En este sentido, si llega media hora tarde y no da ningún tipo de explicación, piensa bien si quieres tener otra cita.

2. Tiene comportamientos controladores: ordena por ti y no te deja hablar

Si habla todo el tiempo sin parar y a ti no te deja hacerlo, podría ser una señal de nerviosismo, pero también de ego elevado y necesidad de control.

Otro comportamiento controlador podría ser que ordene por ti en un restaurante sin preguntarte si estás de acuerdo o imponer lo que van a comer y beber. Aunque podría ser que quiere sorprenderte o mostrar seguridad, también podría ser un indicador de tendencias controladoras.

Por lo mismo, pon atención si es coercitivo/a o le gusta que todo sea a su manera sin tomar en cuenta tu opinión.

3. Está muy ausente durante la cita o no te escucha

La persona está gran parte del tiempo revisando su teléfono, contestando llamadas, mirando a su alrededor o no te mira mientras hablas, ni muestra interés en lo que dices.

Se puede entender que deba atender una llamada importante, laboral o familiar, pero si ni siquiera se excusa, es una mala señal.

La terapeuta Jeannie Ingram indicó que tu cita “debe mostrar un equilibrio entre curiosidad e interés en ti como persona, lo que significa que tiene que escucharte”

“Si te desprecia, o parece aburrido por lo que tienes que decir, es una señal de alerta. Si la relación se inicia y están juntos por un período de tiempo, querrás a alguien que, en un momento de conflicto inevitable, pueda escucharte con respeto, amabilidad y curiosidad. En resumen: quieres a alguien en quien puedas confiar para que te trate bien en la primera cita y el resto de tu vida”, expresó.

4. Trata mal a los meseros

Si la primera impresión de tu cita es que trata mal a los meseros, “imagina cómo sería la vida”, indicó Ettin.

La experta en relaciones, Gabriela Reyes, recomienda prestar atención a si es amable con las demás personas y no sólo contigo.

“Mientras están dando lo mejor de ti y tratando de impresionarte, dice mucho sobre una persona si está tratando mal a los demás. Es probable que estés en el extremo receptor de ese trato en algún momento”, explicó.

5. Es agresivamente romántico/a

Aunque el romanticismo puede ser bueno, cuando alguien que apenas te conoce te trata como si fueras el amor de su vida, desconfía.

Por ejemplo, si tu cita te llena de elogios, cariños, y regalos en la primera cita, lo más probable es que solo quiera manipularte y obnubilar tu raciocinio.

Esta táctica se conoce como “bombardeo de amor” y como dice Trotter, se manifiesta cuando alguien es “demasiado expresiva en lo que siente por ti demasiado pronto”.

“El bombardeo de amor puede sentirse bien y gratificante para el ego, pero es falso y tóxico con el tiempo”, afirmó.

¿Por qué? Esto hace que la persona receptora de este bombardeo tenga una sensación falsa de seguridad, lo que más tarde permite que el otro se aproveche de ti más fácilmente cuando se muestre tal cual es.

Katie Hood, directora ejecutiva de One Love Foundation, dijo que si la primera cita parece demasiado buena para ser verdad, tal vez estés en lo correcto.

“Si el ritmo se siente demasiado rápido, es importante prestar atención. Los ‘te amo’ rápidos o los movimientos hacia la exclusividad antes de que realmente se conozcan pueden indicar que están con una persona que quiere etiquetarlos, un sello distintivo de una personalidad controladora”, expresó.

6. No respeta tus límites

Hace preguntas demasiado personales e insiste cuando no quieres responder, o bien, te presiona para beber alcohol o ir a su departamento o cualquier cosa que tú no deseas en ese momento.

“Es posible que compartan demasiado sobre su vida. Es posible que te hagan demasiadas preguntas personales. Es posible que se vuelvan demasiado sensibles o sexuales desde el principio. Es posible que insistan en pedir más alcohol o quedarse más tarde de lo que desea”, indicó Trotter.

“Cualquiera de estos comportamientos es un problema de límites y una bandera roja relevante”, expresó.

“Si le dejas en claro a esta persona que no quieres que te toque, que no quieres ese próximo trago o que te gustaría ir a tu casa sola y no lo respetan, es una enorme red flag”, dijo la profesional.

7. Menciona mucho a su ex o dice que sus ex parejas estaban “locas”

Aunque no es raro que en algún momento hablen de sus relaciones pasadas en la primera cita, si mencionan a la ex pareja todo el tiempo, es señal de que probablemente no la ha superado.

Además, cuando particularmente hablan mal de sus ex, puede ser señal de que es una persona que no asume responsabilidad de sus actos.

“Cuando las personas describen a todos sus ex como personas terribles y les echan toda la culpa por el fracaso de la relación, esto es una señal de alerta para mí”, dijo la psicóloga y autora de libros, Elinor Greenberg.

“Prácticamente grita: ‘No puedo asumir ninguna responsabilidad por lo que salió mal. No he aprendido nada de estas relaciones. Depende totalmente de ti hacer que nuestra relación funcione"”, expresó la profesional.

8. Hace bromas de mal gusto o no toma nada en serio

Si hace bromas de mal gusto, que llegan a ser hirientes o crueles, es una mala señal.

Aunque es bueno bromear y reírse juntos, pues eso crea conexión y comodidad con la otra persona, cuando el chiste te ofende o desconcierta, no temas decirlo.

Si al poner el límite, dice que eres “demasiado sensible”, es una pésima señal.

“Prestar atención a si esto sucede todo el tiempo es fundamental para comprender si está comenzando a desviarse hacia el abuso emocional”, dijo Katie Hood, CEO de la One Love Foundation, una fundación que se dedica a promover relaciones saludables.

Por otro lado, cuando una persona se ríe constantemente al punto de no poder hablar temas en serio, podría ser señal de miedo a la intimidad y apego evitativo.

También puede ser señal de nerviosismo, pero si sientes que invalida tus sentimientos burlándose o no tomándolos en serio, ahí no es.

9. Ya muestra celos

Si en la primera cita ya muestran comportamientos celosos, puede ser una mala señal.

“Si estás en una cita y tu teléfono suena, ¿tu cita te pregunta quién está tratando de comunicarse contigo? ¿Te hace muchas preguntas sobre parejas anteriores?”, plantea Hood, indicando que esto puede ser una señal de un problema de celos.

“Algunas preguntas como estas pueden ser normales y formar parte de conocerse, pero si sientes que estas son intensas y excesivas, eso puede ser una señal de que se avecinan problemas”, añadió.

10. Muestra demasiada incomodidad con las diferencias de opinión

Una parte interesante de la vida es conocer gente con distintos gustos y opiniones. No obstante, algunas personas parecen no tolerar que alguien piense distinto a ellas.

Por eso, si en la primera cita la persona se muestra muy incómoda con tu opinión por ser distinta a la suya, puede ser una mala señal. Algo similar ocurre cuando, constantemente, acomoda su propio pensamiento para adaptarse al tuyo.

El terapeuta Kurt Smith dice que muchas veces esto pasa por miedo a la confrontación o las diferencias. “No quieres a alguien que complazca a la gente, que aplaque o que carezca de una columna vertebral como pareja”, expresó.

“Por otro lado, no quieres a alguien que sea discutidor o que tenga que expresar su punto de vista de manera altanera. Básicamente, la forma en que se maneja la confrontación puede ser muy reveladora en una primera cita y brindarte buena información sobre el futuro”, añadió.