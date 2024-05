En carpeta de muchos equipos se encuentra el nombre de Alexis Sánchez, quien actualmente deambula en el fútbol europeo al estar, a falta de oficialización, fuera del Inter de Milán de cara a la próxima temporada. En ese contexto, el Inter Miami de Lionel Messi aparecería como un fuerte candidato para seducir al chileno.

Al menos así lo afirmó Renzo Pantich, comunicador argentino que informó que el presunto regreso del tocopillano a River Plate “estaría muy lejos” ante el interés ya conocido del Parma y también, del Udinese, ambos equipos del fútbol italiano.

El periodista trasandino sumó al Inter Miami a la lista de interesados por el goleador histórico de La Roja, quien en 2023 declaró a Iván Zamorano en TUDN que “me gustaría también, otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar el inglés, me gustaría vivir en Los Ángeles, en Miami”.

En el elenco de Las Garzas, por otra parte, se rumorea sobre el fichaje de Ángel Di María, rumor que descartó de lleno el DT del equipo, Gerardo Martino.

“Me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo. No se me ocurre, así que no… No tengo mucho más que eso para decir”, dijo el ‘Tata’ el día viernes.